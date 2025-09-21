Annalisa e la rarissima foto del marito Francesco Muglia su Instagram

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

Un gesto dettato dal momento, quello di festeggiare un traguardo importante: Annalisa, da sempre riservatissima sulla sua vita privata, ha fatto un’eccezione, pubblicando per la prima volta su Instagram uno scatto del marito Francesco Muglia, che ha sposato due anni fa.

Annalisa, la rarissima foto del marito su Instagram (per un’occasione speciale)

Sulla sua vita è sempre stata riservatissima, eppure per una volta Annalisa ha fatto un’eccezione. La cantante non ha mai condiviso nemmeno uno scatto del suo matrimonio ma in occasione del successo di Piazza San Marco, il brano cantato in duetto con Marco Mengoni, ha deciso di condividere con i suoi fan una foto del marito, ovviamente nel suo stile, sempre discreto e rispettoso della sua vita privata.

Nello scatto pubblicato da Annalisa, Francesco Muglia palesemente divertito, prova a proteggersi con la mano per non farsi vedere in volto. “Non mi sono fatta cogliere impreparata e infatti ieri sera stavo già brindando (che strano)! Piazza San Marco con Marco Mengoni in top 10 Fimi di questa settimana. E con questa sono 19, grazie a tutti davvero”, ha scritto a corredo del carosello di foto postato su Instagram, scattate durante una cena romantica con il marito.

Un gesto rarissimo, un piccolo spiraglio di intimità che non tradisce comunque la voglia di custodire il suo legame e la discrezione del marito, che ha sempre vissuto lontano dai riflettori (è infatti vicepresidente del marketing globale per Costa Crociere).

Annalisa e Francesco Muglia, il loro amore

La cantante non ha mai svelato troppo della sua vita privata, ma in occasione del suo matrimonio si era sbilanciata sull’amore con Francesco Muglia. Il primo incontro tra la cantante e il manager risale al 2020, quando la cantante è stata special guest a bordo di una delle navi della compagnia Costa Crociere, la Costa Smeralda.

A raccontarlo fu lei stessa ai microfoni di Vanity Fair, in una delle rarissime interviste in cui ha parlato del marito: “L’ho conosciuto a un evento di Costa Crociere dove lavora. È stimolante, di grande iniziativa, creativo, in testa ha sempre mille progetti e cose da fare“. La cantante aveva rivelato che, all’inizio, i due non si sono scambiati il numero di telefono ma è stato Muglia a contattarla successivamente via social.

Da allora non si sono più lasciati: Annalisa ha reso ufficiale la sua relazione solo quando sono comparse le pubblicazioni di matrimonio esposte al Comune di Savona, qualche settimana prima del loro giorno più importante. “Sì, abbiamo deciso di sposarci. Chi ci conosce sa quanto ci amiamo, ma per tutti gli altri sarà una sorpresa, visto che nelle interviste non ho mai parlato di lui”.

La prima cerimonia di nozze si è tenuta ad Assisi il 29 giugno 2023, una celebrazione intima. Due giorni dopo, il 1 luglio, Annalisa e il marito Francesco Muglia hanno rinnovato le loro promesse sulla spiaggia di Tellaro. “Io e lui ci mettiamo alla prova di continuo, non c’è mai stasi, che è la cosa che ho sempre temuto nelle relazioni e in ogni ambito della vita. Con lui mi sento sempre in movimento, anche il matrimonio non lo vedo come un punto di arrivo, ma come una ripartenza”, aveva raccontato.