Annalisa dopo il matrimonio in segreto per la grande festa torna a casa: i dettagli

Un singolo da record e un matrimonio in gran segreto celebrato ad Assisi: Annalisa ha detto Sì a Francesco Muglia, con qualche giorno d’anticipo rispetto alle indiscrezioni, mentre rimane fissata la grande festa organizzata nello splendido borgo di Tellaro – in Liguria – proprio nella terra natìa dell’artista di Mon Amour. Gli abitanti del piccolo centro sono già in fermento e attendono con gioia il 1° luglio, il giorno scelto per il party di nozze.

Annalisa, il matrimonio segreto ad Assisi

La cerimonia religiosa, che si è celebrata presso la Basilica di San Francesco ad Assisi, ha unito in matrimonio Annalisa e Francesco Muglia, vice presidente di Costa Crociere. I due si sono conosciuti nel 2016 durante un evento di Costa, ma solo molto dopo avrebbero capito di essere fatti l’uno per l’altra. Ad avvicinarli sarebbe stata la madre di lui, fan dell’artista ligure fin dai tempi di Amici, facendogli capire che poteva davvero essere adatta a lui.

Il matrimonio era atteso per il 1° luglio a Tellaro, borgo di Lerici, dove invece sarebbe programmato il rito civile e una festa alla quale potrebbero partecipare alcuni colleghi illustri, come Fedez e J-Ax con i quali ha inciso il brano tormentone Disco Paradise.

Gli abitanti del borgo ligure sono già pronti per accoglierla, mentre la celebrazione ad Assisi è stata riservata a pochi intimi. Appena 100 invitati, secondo quanto trapelato dalle indiscrezioni, con i parenti e pochi amici. La notizia del matrimonio è arrivata solo dopo la cerimonia ma pare che gli abitanti del centro umbro fossero già al corrente di quanto stava per accadere. Chiaramente, le foto delle nozze non sono ancora state diffuse, nel pieno rispetto della privacy dell’artista e del suo neo-marito.

La festa di nozze a Tellaro

La coppia, che si è unita con rito religioso, si sposta da Assisi a Tellaro per la festa del 1° luglio. I dettagli non sono ancora trapelati, ma il borgo è in fermento ormai da giorni. Sono infatti attesi alcuni ospiti famosi, primi fra tutti Fedez e J-Ax. Una possibilità concreta, visto che i Ferragnez si trovano a Portofino per trascorrere alcuni giorni di vacanza.

Il matrimonio religioso, celebrato da padre Giuseppe Sagrino, si è svolto secondo la tradizione. Proprio come voleva lo sposo, pare, che sarebbe molto amico di alcuni frati del sacro convento. Secondo indiscrezioni, il Comune di Assisi avrebbe rilasciato una cinquantina di pass per l’accesso alla Ztl, mentre il ricevimento si sarebbe tenuto alla Locanda del Cardinale. Assolutamente top secret l’abito da sposa, che potrebbe essere firmato da Dolce&Gabbana, e sono state vietate le pubblicazioni su Instagram.

Per il party di nozze sarebbero attesi circa 200 amici, tra cui moltissimi colleghi. Tra questi anche l’amica Alessandra Amoroso, che l’aveva raggiunta persino al Festival di Sanremo per un duetto, oltre al produttore Davide Simonetta e alla famosa fidanzata Veronica Ferraro. Niente di certo, s’intende, dato che sul tableau de mariage i nomi degli invitati sono stati trascritti riportando solo il nome di battesimo. Il menu sarebbe invece stato modificato fino all’ultimo per soddisfare le esigenze di tutti. Non resta, ora che, aspettare il 1° luglio per assistere ai festeggiamenti in grande di Annalisa e Francesco Muglia.