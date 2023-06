Annalisa, svelata la data del matrimonio (segreto) con Francesco Muglia

Fonte: Getty Images Annalisa, da brava ragazza a femme fatale: l’incredibile evoluzione di stile

Annalisa si sposa: la notizia non è più un mistero, anche perché la cantante lo ha confermato qualche settimana fa. Eppure sulla questione ha mantenuto il riserbo più assoluto: l’indiscrezione era arrivata agli appassionati di gossip tramite le pubblicazioni di matrimonio, ma la data ufficiale delle nozze era avvolta nel mistero, almeno fino a oggi. Annalisa convolerà a nozze il prossimo 1 luglio con Francesco Muglia, l’uomo che ha conquistato il suo cuore.

Annalisa si sposa: svelata la data delle nozze

Fiori d’arancio per Annalisa: la cantante, che sta vivendo un periodo magico professionalmente grazie alla sua presenza massiccia nelle radio di tutta Italia con i suoi tormentoni, avrà un’estate magnifica anche per quanto riguarda la vita sentimentale.

L’artista infatti convolerà presto a nozze con Francesco Muglia, il suo compagno. Se fino a poco tempo fa era riuscita a mantenere il segreto sia sul suo fidanzato che sul matrimonio, adesso è impossibile fermare la macchina del gossip. È stato Il Messaggero a rivelare la data ufficiale delle nozze, in programma per l’1 luglio.

La cerimonia – che sarà certamente blindatissima – si svolgerà a Tellaro, uno dei borghi più belli del levante ligure in una cornice da sogno. La frazione di Lerici, infatti, è arrocata su una scogliera che si affaccia sul Golfo della Spezia, con un panorama mozzafiato.

Ovviamente è ancora top secret la lista degli invitati, così come altri dettagli del ricevimento, eppure cominciano a emergere le prime indiscrezioni: pare che tra gli ospiti, oltre ad amici e parenti, potrebbe essere presente anche Maria De Filippi, alla quale Annalisa è molto legata dalla sua partecipazione ad Amici.

Si vocifera che possano esserci anche i Ferragnez alla cerimonia con Leone e Vittoria al seguito, dato che con Fedez la cantante ha inciso il grande successo di questa estate, Disco Paradise.

Annalisa, quello che sappiamo sul suo matrimonio

La notizia delle nozze di Annalisa è arrivata come un fulmine a ciel sereno lo scorso maggio, quando al Comune di Savona sono apparse le pubblicazioni: lo scoop si è diffuso nel giro di qualche ora, lasciando a bocca aperta i fan dell’artista.

A distanza di qualche settimana è stata la stessa cantante sulle pagine di DiPiù Tv a confermare l’imminente matrimonio, lasciandosi andare a delle dichiarazioni sulla questione: “Sì, abbiamo deciso di sposarci. Chi ci conosce sa quanto ci amiamo, ma per tutti gli altri sarà una sorpresa, visto che nelle interviste non ho mai parlato di lui”.

Ed effettivamente sul compagno Francesco Muglia Annalisa non ha mai svelato nulla: lontano dal mondo dello spettacolo, è un volto molto noto nel settore turistico. Il manager padovano di 43 anni infatti dallo scorso anno è diventato vicepresidente marketing di Costa Crociere.

Stando ad alcune indiscrezioni il primo incontro tra la cantante e il manager risalirebbe al 2020, quando la cantante è stata special guest a bordo di una delle navi della compagnia Costa Crociere, la Costa Smeralda. Potrebbe essere nato lì l’amore tra i due.

Oltre che del matrimonio, ha anche parlato del suo desiderio di maternità: “Anche quella metterei in note musicali. Non riuscirei mai, in ogni caso, a rinunciare alla musica”.