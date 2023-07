Annalisa si sbilancia sul marito dopo le nozze: “Vorrei tanto un figlio”

Fonte: Getty Images Annalisa, da brava ragazza a femme fatale: l’incredibile evoluzione di stile

Annalisa ha sposato il suo grande amore, Francesco Muglia. Un rapporto che ha custodito gelosamente fino all’ultimo, circoscrivendo alla sfera privata ogni passo compiuto con il compagno, ora marito. In poche parole, la popstar dai rossi capelli non ha mai parlato di lui né tantomeno delle nozze, che si sono celebrate lo scorso 29 giugno ad Assisi. Adesso ha deciso di sbilanciarsi e rivelare qualche dettaglio in più sul suo Francesco.

Annalisa parla per la prima volta del marito Francesco Muglia

Qualcuno ai tempi aveva spoilerato che Annalisa stava per prepararsi al grande passo, ma nessuno fino all’ultimo aveva capito chi fosse quest’uomo misterioso. Erano circolate diverse ipotesi al riguardo, finché finalmente questa “presenza” ha avuto un nome e un volto: Francesco Muglia.

Annalisa lo ha sposato il 29 giugno nella splendida Basilica di San Francesco ad Assisi, poi a distanza di pochi giorni ha festeggiato in grande con i parenti e gli amici e colleghi più cari. Tutto in forma strettamente privata: la popstar ci ha sempre tenuto moltissimo.

Anche per questo fa un certo effetto sentirla parlare senza alcun problema e per la prima volta del neo-marito Francesco, in un’intervista esclusiva a Vanity Fair. “Dei miei sentimenti sono sempre stata sicura”, ha ammesso senza mezzi termini in una chiacchierata che ha rivelato qualcosa in più sul rapporto della coppia.

“L’ho conosciuto due anni fa a un evento di Costa Crociere dove lavora – ha proseguito Annalisa -. È stimolante, di grande iniziativa, creativo, in testa ha sempre mille progetti e cose da fare”. Un primo incontro che ha lasciato inevitabilmente il segno, potremmo chiamarlo un vero e proprio colpo di fulmine, sebbene come lei stessa ha precisato quella volta “Non è successo niente, non ci siamo nemmeno scambiati i numeri. Lui mi ha scritto poi sui social”.

Annalisa, dopo le nozze sogna un figlio

La popstar ha in parte confermato alcune delle indiscrezioni già circolate tempo fa, senza aggiungere più di quanto non volesse. In fondo è comprensibile: lei è una diva della musica molto amata e sempre sotto i riflettori, lui al contrario è un uomo che con lo spettacolo e i palcoscenici ha poco a che vedere. Ci vuole equilibrio e per mantenerlo è giusto evitare gli “sconvolgimenti” da copertina.

Annalisa è felice “Perché io e lui ci mettiamo alla prova di continuo – ha spiegato nell’intervista – , non c’è mai stasi, che è la cosa che ho sempre temuto nelle relazioni e in ogni ambito della vita. Con lui mi sento sempre in movimento, anche il matrimonio non lo vedo come un punto di arrivo, ma come una ripartenza”. E non importa se ancora non hanno una casa – “Stiamo un po’ a Genova, un po’ a Savona, io un po’ a Milano. Sempre con la valigia in mano” -, quel che conta è esserci sempre, l’una per l’altro.

Ma c’è un sogno che Annalisa vorrebbe realizzare, sebbene sembri ancora lontano: “Sì, lo vorrei tanto [un figlio, ndr], ma non ci siamo ancora dedicati”, ha ammesso. “Non riuscirei mai, in ogni caso, a rinunciare alla musica”, aveva aggiunto qualche tempo fa proprio a proposito della maternità. Sono giovani, in fondo, ci sarà tempo per allargare la famiglia.