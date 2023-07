“Tim Summer Hits”, Marco Mengoni e Elodie: i look in pelle infiammano la folla

Fonte: IPA 10 look di Elodie a cui ispirarsi

Dopo il successo della prima serata, la kermesse musicale estiva Tim Summer Hits continua a portare la musica nelle piazze italiane. Domenica 2 luglio, in onda in prima serata su Rai 2, il secondo appuntamento della manifestazione, ancora una volta con la capitale a fare da cornice. A dirigere le danze, Andrea Delogu e Nek, con Ema Stokholma a intervistare gli artisti nazionali e internazionali per Rai Radio 2 e gli Autogol a seguirli durante la preparazione nel backstage. Tra i performer presenti, anche lo scoppiettante duo composto da Elodie e Marco Mengoni, decisamente i più stilosi dell’estate 2023.

I look trasgressivi di Marco Mengoni e Elodie

Ad esser sinceri, anche questa sera, durante la seconda puntata del Tim Summer Hits 2023, il look più bello era quello della conduttrice Andrea Delogu, che ha oscurato il collega Nek, con un sensuale e originale abito plissettato in fucsia accesso, con una profondissima e intricata scollatura cut out. Impeccabile e affascinante, così come durante la puntata precedente (e anche l’anno prima).

Ma la conduttrice è fuori gara, a concorrere per il look più interessante della serata musicale sono gli artisti e, su questo campo, il primo premio spetta senza dubbio al duo più caldo dell’estate italiana: Elodie e Marco Mengoni, assieme nel tormentone Pazza Musica. Le loro voci si sono alternate in sintonia e ben coordinati erano anche gli outfit scelti dai due performer, entrambi in total black e con tocchi decisamente trasgressivi.

Marco Mengoni, proseguendo la scelta stilistica già iniziata allo scorso Festival di Sanremo (che l’ha visto vincitore) ha indossato un outfit monocromatico in total black, con jeans oversize pieni di tasche e zip e una canotta dello stesso colore, aderente che di più non si può. A completare il look, al collo Mengoni ha sfoggiato una collana a catena in argento, firmata Tiffany.

Altrettanto aggressivo il look di Elodie, sul palco con un paio di trendy pantaloni neri in pelle, dal taglio anni ’70, a zampa e con la vita alta. Ai piedi, altissimi tacchi a stiletto, per lei immancabili così come, negli ultimi tempi, il caschetto liscissimo e impeccabile. L’elemento più particolare del look è stato il body cut out, con grandi tagli sul ventre e laccetti ai fianchi, tenuti fuori dai pantaloni come fossero un perizoma. Un top parecchio simile a quello indossato dalla popstar nella pubblicità della Durex, quella che le è valsa, su Instagram, i complimenti di Luca Barbareschi.

Gli altri performer della seconda puntata dei Tim Summer Hits

Seppur sono stati Mengoni e Elodie a piacerci di più, sono stati numerosi i cantanti a esibirsi sul palco della seconda serata dei Tim Summer Hits. A cominciare da un altro mitico duo, le sorelle Paola e Chiara, fino a Achille Lauro, Rose Villain, Annalisa, Ariete, Articolo 31, Boomdabash, Bresh, Dargen D’Amico, Emma, Fabrizio Moro, Fedez, Francesco Gabbani, Gaia, Giorgia, Guè, Irama e Rkomi, il figli d’arte Lda e Leo Gassman, Madame, i Pinguini Tattici Nucleari, Rosa Chemical, Tananai e Tedua.

Questa edizione del Tim Summer Hits comprenderà un totale di sei appuntamenti, previsti per la messa in onda ogni domenica, oltre a un episodio speciale “meglio di”. Il gran finale del programma è previsto per il 6 agosto 2023.