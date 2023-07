“Tim Summer Hits”, il look attillato di Elettra Lamborghini scalda l’ultima puntata

Fonte: IPA Elettra Lamborghini, look da diva anni ’60 alla prima de I Guardiani della Galassia

L’estata di Rai 2 continua a tenerci compagnia durante le domeniche estive. Il divertimento non manca e il pubblico gradisce la musica, ma che dire dei look sfoggiati dalle star sul palco? Domenica 30 luglio, al sesto, emozionante, appuntamento con Tim Summer Hits, a vincere su tutti e tutte, indubbiamente, è stata Elettra Lamborghini. La cantante ha scaldato la serata con una tuta nera attillatissima, che non è certo passata inosservata. Così si è conclusa l’ultima puntata dello show condotto ancora una volta da Andrea Delogu e Nek. Ad animare lo show anche i collegamenti con il backstage di TIM Summer Hits, presieduto da Gli Autogol che, con le loro interviste, ci poteranno a conoscere interessanti particolari legati agli ospiti della serata. Imperdibili anche le curiosità che nel corso della puntata regalerà LaMario, direttamente dal box di Rai Radio 2.

Elettra Lamborghini: il look che scalda “Tim Summer Hits”

Di domenica in domenica gli artisti che si sono esibiti sul palco ci hanno sorpreso con performance incredibili, ma non solo. Dalle scollature di Andrea Delogu all’abito omaggio di Annalisa, veri protagonisti dello spettacolo sono stati i look che si sono alternati sul palco. E anche l’ultima puntata non ha deluso le aspettative. A vincere su tutti e tutte Elettra Lamborghini si è superata. Il look per l’ultima puntata del Tim Summer Hits è sensualissimo: una tuta nera super attillata e scintillante, grazie agli inserti di alcune piallettes sull’addome. La scollatura, in particolare, ha lasciato tutti senza fiato: la Lamborghini ci ha ormai abituati a trasparenze e ostentazioni del proprio corpo, ma questa volta ha veramente colpito il segno!

Non mancano i commenti di chi ha giudicato la performance dell’artista poco sentita: “Aveva la stessa voglia di cantare come quando vado al lavoro il lunedì mattina 😂”, dice ironicamente qualcuno. “È imbalsamata e non ha voce, perché non cambia mestiere????? E giovane lo può fare”, dice qualcun altro. Tante le parole di chi invece la sostiene e la ammira. Una cosa è certa: Elettra ha la capacità di arrivare a tutti e tutte, anche a chi la critica. Soprattutto, come dimostra sempre più spesso nelle sue storie Instagram, non è più disposta a stare al gioco degli haters e mostra la sua immagine migliore: bella, felice e piena di emozioni.

“Tim Summer Hits”: gli ospiti dell’ultima puntata

Sono tanti gli ospiti che hanno animato le domeniche estive di Rai 2, e l’ultima puntata non è stata da meno. A cantare sono stati Achille Lauro, Aiello, Arisa, Asteria, Benji e Finley, Chiello, Cmqmartina, Colla Zio, Coma_Cose, Elettra Lamborghini, Emma, Ex-Otago, Federico Rossi, Fulminacci, Galeffi, Giuse the Lizia, Il Tre, Junior Cally, Lo Stato Sociale e Mobrici, Ludwig, Neima Ezza, Rocco Hunt, Rovere, Seryo, Sethu, Santi Francesi, Shari, Tommy Dali e NDG, Valentina Parisse, Vegas Jones, Zero Assoluto.

Sono poi stati tanti i collegamenti con il backstage di TIM Summer Hits, presieduto da Gli Autogol che, con le loro interviste, durante le quali hanno svelato interessanti particolari legati agli ospiti della serata. Imperdibili anche le curiosità che nel corso della puntata ha regalato LaMario, direttamente dal box di Rai Radio 2.