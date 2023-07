“Tim Summer Hits”, spacco vertiginoso: Andrea Delogu “chiude” il profilo Instagram

Fonte: IPA Andrea Delogu "chiude" Instagram durante il "Tim Summer Hits"

La grande musica italiana deve lottare indiscutibilmente con Andrea Delogu per il ruolo di protagonista del Tim Summer Hits. L’amatissima presentatrice è creatrice di trend in ogni sua apparizione e questa al fianco di Nek non fa differenza.

Come sempre grande attesa per i suoi look, apprezzati, criticati, amati e, c’è da crederlo, da qualcuno anche sognati. Si è parlato tanto di scollature in queste settimane e per la puntata del 9 luglio la Delogu ha deciso di fare qualcosa di diverso sui suoi social, chiuderli.

L’abito di Andrea Delogu

Che dire, il rosa dona enormemente ad Andrea Delogu, che lo indossa con grande eleganza. I suoi movimenti sul palco del Tim Summer Hits sono sinuosi, il che esalta l’aspetto chiave del suo outfit, che ha fin da subito scatenato commenti sui social.

La particolarità del suo abito, molto sobrio e lineare, per così dire, nella parte superiore, è rappresentata da un generoso spacco. Al fianco di Nek, la conduttrice (attrice, presentatrice radiofonica e scrittrice, ndr) passeggia sul palco di Roma, giocando in maniera consapevole con un effetto vedo/non vedo che ammalia.

Ancora una volta le scelte in termini di look sono vincenti, ma si tratta soltanto di un dettaglio rispetto a quelle che sono le sue grandi capacità professionali. Sa sempre cosa dire e come far riaccendere il pubblico giovanissimo dinanzi a lei. E tra un’esibizione e l’altra? Spazio ai social, ridotti da tre a due per l’occasione e il motivo è ben chiaro.

Andrea Delogu, addio Instagram

Chi non seguiva Andrea Delogu prima della messa in onda del Tim Summer Hits non ha ora modo di vedere post e storie. Una sorta di esperimento, al fine di tenere a bada un certo tipo di commenti. Dal momento che l’attenzione ai suoi look sul palco aveva raggiunto un certo livello, portando a tanti applausi quante critiche, la conduttrice ha ben pensato di staccare la spina.

Solitamente chi si diverte a offendere per il solo gusto di farlo, non si prende la briga di seguirla. Una sorta di stellina sul petto, così da non contribuire in qualche modo al successo di chi si vorrebbe soltanto denigrare.

Ecco, per una sera o forse più non potranno disturbarla. Domani magari il profilo tornerà pubblico e forse per allora a tanti sarà venuta meno la voglia di dirle qualcosa su quello spacco, come fatto sulle precedenti scollature.

Attiva invece su Twitter, dove si diverte a parlare con il pubblico, durante l’evento di Roma in televisione. Caricando di continuo i commenti a tema Tim Summer Hits, ne ha scelti alcuni ben precisi, come il seguente: “Che bella Andrea Delogu stasera, un abito elegante. Senza scollature inutili”. Una dimostrazione d’amore e, al tempo stesso, una critica a un certo modo di vestirsi, giudicato automaticamente volgare.

Spazio però anche a tanto amore incondizionato, non appeso al filo sottile della libertà d’espressione, anche attraverso i propri abiti, spesso interpretata in maniera ipocrita come esibizionismo.

Al di là di tutto, Andrea Delogu vince ancora per intelligenza, capacità, ironia e bellezza. Nel vortice Rai degli ultimi mesi, forse, sarebbe stata cosa buona e giusta offrirle maggior spazio.