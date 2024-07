Anticipazioni Tim Summer Hits stasera 19 luglio: scaletta e artisti

Fonte: Ufficio stampa Rai Carlo Conti e Andrea Delogu

Tim Summer Hits, l’evento musicale che già da tre puntate sta accompagnando il pubblico di Rai 1 in un viaggio attraverso la più bella musica dell’estate, è pronto per la quarta imperdibile puntata. Il 19 luglio, infatti, Carlo Conti e Andrea Delogu saliranno ancora una volta sul palco di Piazza del Popolo a Roma per passare insieme un’altra serata fatta di grande musica, intrattenimento e artisti dal talento indiscusso. Ecco chi potremo ascoltare.

“Tim Summer Hits”, la scaletta di venerdì 19 luglio

Un banco di prova che possiamo dire più che superato quello di Carlo Conti che, prima di dedicarsi al Festival di Sanremo 2025, ha presto le redini della conduzione del Tim Summer Hits insieme alla bellissima e ormai più che esperta Andrea Delogu. Un evento che vede i cantanti più amati del panorama musicale esibirsi e regalare agli spettatori una calda colonna sonora estiva fatta delle più belle canzoni della stagione.

Programmato per la messa in onda nella serata del 19 luglio, il quarto appuntamento del concerto gratuito avvenuto in Piazza del Popolo a Roma ha tutti i numeri per essere un successo come, del resto, anche le serate precedenti. Ma chi saranno gli artisti e le artiste che saliranno sul palco pronti per farci ballare e cantare per l’ultima puntata del Tim Summer Hits?

Ad animare questo quarto appuntamento vedremo, in ordine sparso, Aiello, Ana Mena, Anna, Benji & Fede, che da poco hanno confermato la loro reunion, Boomdabash, Colapesce Dimartino, Cristiano Maglioglio, Dargen D’amico, Emma, Fabrizio Moro, Jvli e La Rappresentante Di Lista.

Insieme a loro, poi, calcheranno il palco di Piazza del Popolo i La Sad, Michele Bravi, Mr. Rain, Noemi, Olly, Orietta Berti, Paola & Chiara, Piero Pelù, Rhove, Ricchi E Poveri, Santi Francesi e Sarah, la vincitrice dell’ultima edizione di Amici, il talent show condotto da Maria De Filippi.

Durante la serata, inoltre, potremo godere della performance dei Bnkr44 insieme a Pino D’Angiò: un’esibizione, l’ultima in televisione dell’amatissimo artista, che sarebbe dovuta andare in onda nella seconda puntata del Tim Summer Hits e che è stata messa in standby dopo la notizia della sua scomparsa.

Il gruppo, conosciuto soprattutto per essere stato scelto tra i concorrenti di Sanremo Giovani e per la presenza tra i Big in gara all’evento musicale sanremese, durante il Festival di Sanremo 2024 aveva potuto collaborare con Pino D’Angiò proprio durante la kermesse, portando sul palco del teatro Ariston durante la serata dei duetti Ma che idea, una rivisitazione dell’iconico brano dell’artista che ha ottenuto un enorme successo fin dal primo ascolto.

“Tim Summer Hits”, quando e dove vederlo

La quarta e ultima puntata di Tim Summer Hits va in onda il 19 luglio in prima serata a partire dalle 21,30 e in contemporanea su RaiPlay e Rai Radio 2. Per chi non avesse possibilità di seguirla, la puntata rimarrà comunque disponibile per la visione anche nei giorni successivi su RaiPlay.

La kermesse, amatissima anche e soprattutto dalle nuove generazioni, può essere seguita e commentata sui social utilizzando l’hashtag ufficiale che ogni settimana raccoglie centinaia di like e commenti.