Ascolti TV del 19 luglio, Carlo Conti si prepara a Sanremo con Tim Summer Hits

Carlo Conti, in vista del Festival di Sanremo, ha condotto su Rai 1 come sempre alla grande il nuovo appuntamento del venerdì sera con Tim Summer Hits. Al suo fianco Andrea Delogu. Il presentatore non ha rivali nella battaglia degli ascolti, anche se il film Mio figlio, in onda in prima visione su Canale 5, gli ha dato filo da torcere.

Serata all’insegna della musica quella di Rai 1 con Carlo Conti e Andrea Delogu al timone dei Tim Summer Hits. Sul palco si sono alternati artisti del calibro di Aiello, Ana Mena (leggi la nostra intervista), Colapesce e Dimartino, La Sad, Ricchi e Poveri, Santi Francesi, Olly e Orietta Berti. Solo per citarne alcuni.

Rete 4 ha trasmesso Quarto Grado – Le storie. Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero sono tornati sul caso Paganelli, la 78enne uccisa e ritrovata nel garage del proprio condominio, a Rimini, lo scorso 3 ottobre. Al centro della puntata la vicenda di Giulia Cecchettin, uccisa l’11 novembre 2023 dall’ex fidanzato Filippo Turetta. Il ragazzo, reo confesso, andrà a processo a settembre. L’avvocato della difesa non chiederà la perizia psichiatrica per il giovane, che ha dichiarato: “Non ho premeditato il delitto”.

Su Rai 2 l’appuntamento è stato con una nuova puntata di Miss Merkel – Morte al cimitero; mentre Italia 1 ha trasmesso Into the Storm.

Prima serata, ascolti TV del 19 luglio: Tim Summer Hits vince (ma di poco)

Nella serata di ieri, venerdì 19 luglio 2024, su Rai 1 Tim Summer Hits ha interessato 2.102.000 spettatori pari al 18% di share, mentre su Canale 5 Mio figlio in prima visione ha conquistato 1.930.000 spettatori con uno share del 16.6%.

Su Rai 2 Miss Merkel ha intrattienuto 491.000 spettatori pari al 3.9%; su Italia1 Into the Storm ha incollato davanti al video 769.000 spettatori pari al 6.1%. Su Rai 3 I Ragazzi delle Scorte segna 342.000 spettatori e il 2.9% e su Rete4 Quarto Grado – Le Storie ha totalizza 781.000 spettatori (7.5%).

Su La7 Speciale Atlantide – Borsellino e le Stragi ha raggiunto 347.000 spettatori e il 3.7%. Su Tv8 I delitti del BarLume – Donne con le palle ha ottenuto 355.000 spettatori con il 2.9%. Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza ha radunato 351.000 spettatori (il 2.8%).

Access Prime Time, dati del 19 luglio

Su Rai 1 Techetechetè è arrivato a 2.133.000 spettatori (15.2%). Su Canale 5 Paperissima Sprint ha raccolto 2.187.000 spettatori pari al 15.7%. Su Italia 1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine ha radunato 987.000 spettatori (7.1%), mentre su Rai 3 Caro Marziano è stato visto da 1.027.000 spettatori (7.6%) e Un Posto al Sole ha appassionato 1.366.000 spettatori (9.7%).

Su Rete 4 il programma 4 di Sera ha raggiunto 627.000 spettatori e il 4.6% nella prima parte e 724.000 spettatori e il 5.1% nella seconda parte. Su La7 In Onda ha interessato 1.100.000 spettatori (7.8%), invece su Tv8 4 Ristoranti è arrivato a 361.000 spettatori pari al 2.6%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? ha raccolto 609.000 spettatori (4.4%).

Ascolti TV Preserale, dati del 19 luglio

Su Rai 1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.156.000 spettatori pari al 23.8%, mentre Reazione a Catena ha coinvolto 2.943.000 spettatori pari al 26.3%. Su Canale 5, in replica, The Wall – I Protagonisti ha intrattenuto 1.140.000 spettatori (13.4%), mentre The Wall ha convinto 1.779.000 spettatori (16.8%).

Su Rai 2, dopo TGSport Sera (369.000 – 4.4%), N.C.I.S. Los Angeles ha totalizzato 336.000 spettatori con il 3.3% e S.W.A.T. 381.000 spettatori con il 3%. Su Italia 1 Studio Aperto Mag sigla 263.000 spettatori (2.7%) e FBI: Most Wanted ha raccolto 398.000 spettatori (3.2%).

Su Rai 3 le news dei TGR tengono informati 1.773.000 spettatori (15%). A seguire Blob ha segnato 776.000 spettatori (5.9%). Su Rete 4 Terra Amara ha interessato 431.000 spettatori (3.4%); su La7 Padre Brown ha radunato 161.000 spettatori pari all’1.6%. Su Tv8 Celebrity Chef ha conquistato 196.000 spettatori (1.7%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è stato scelto da 448.000 spettatori con il 3.6%.