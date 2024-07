Le pagelle del Tim Summer Hits: brutto scherzo a Conti (2), Elodie regina (10), l’appello per BigMama (8)

Fonte: Getty Images Carlo Conti conduce insieme ad Andrea Delogu il Tim Summer Hits 2024

Il Tim Summer Hits 2024 torna in onda al venerdì dopo lo slittamento della scorsa settimana per gli Europei di calcio. Il programma musicale condotto da Carlo Conti e Andrea Delogu si riconferma gradevole e coinvolgente, complice una buona conduzione. Una coppia inedita e ben assortita, in grado di muovere le redini dello show con professionalità e garbo, senza scadere in sbavature e gaffe (e c’è chi spera di rivederla al prossimo Festival di Sanremo, tornato nelle mani di Conti dopo l’addio di Amadeus). Senza dimenticare la presenza di cantanti del momento e vecchie glorie del passato che restano sempre attuali (vedi Corona con la sua The Rhythm of the Night, un vero e proprio evergreen in grado di unire le varie generazioni).

Gigi D’Alessio inarrestabile e grintoso: voto 8

Fonte: IPA

A Gigi D’Alessio il compito di aprire la terza puntata del Tim Summer Hits 2024. Un compito che al cantante napoletano è riuscito benissimo: a 57 anni è più grintoso e carico che mai. Forte del suo talento e della sua esperienza. L’ex compagno di Anna Tatangelo si è mosso a ritmo da una parte all’altra del palco, tanto che Carlo Conti ha commentato: “Inarrestabile Gigi”. Ha cantato alcuni dei suoi brani più vecchi come Non mollare mai e Como suena el corazon fino alla nuova canzone con Geolier Senza tuccà. Perché Gigi sa come reinventarsi e stare al passo coi tempi e con le nuove generazioni senza però mai tradire la sua essenza, il suo stile che lo rende unico nel panorama musicale italiano. Gigi D’Alessio si è presentato con un cappellino in testa con su scritto “Fra”, titolo dell’ultimo suo album nato dalla quarta traccia del disco, che poi è quella dedicata al figlio Francesco (di recente, sempre dal legame con l’attuale compagna Denise Esposito, è invece nata la sua sesta figlia, Ginevra).

Elodie, oltre le gambe c’è di più: voto 10

Fonte: IPA

Elodie è tornata al Tim Summer Hits dove era già stata protagonista alla prima puntata. Checché se ne dica la Di Patrizi sa sempre come prendersi la scena. Un vero animale da palcoscenico. Intonata, sensuale, grintosa, che sa come muoversi con corpo e voce. L’italo-francese sa come tenere gli spettatori incollati allo schermo e non è solo merito delle sue mise sensuali (anche questa volta ha puntato su un mini dress nero cortissimo e trasparente che metteva in mostra il suo fisico perfetto). Oltre le gambe (decisamente splendide) c’è di più. La sua Black Nirvana è travolgente come Elodie: una delle migliori hit dell’estate 2024. La canzone racconta una notte di passione e intimità, arricchita da immagini poetiche e riferimenti culturali, che trasporta la cantante in un’esperienza sensoriale e spirituale, oltre i confini della realtà quotidiana. E in grado di farle raggiungere il Nirvana, lo stato perfetto di pace e felicità. A fare la differenza anche l’amore dell’ex allieva di Amici per il pubblico: senza pensarci troppo si è avvicinata ai presenti in Piazza del Popolo stringendo mani a destra e manca e urlando a squarciagola un “grazie Roma”. Chapeau.

BigMama regala spensieratezza e spettacolo: voto 8

Fonte: IPA

BigMama al Tim Summer Hits per cantare Mezzo rotto con Alessandra Amoroso. Un duetto carico di energia. E BigMama conquista tutti con la sua solarità e schiettezza. Una battuta dietro l’altra e una piacevole leggerezza che regalano allo show quel quid in più. Marianna Mammone (questo il vero nome della cantante) apostrofa addirittura Carlo Conti con un ‘amò’, come un amico di vecchia data: una naturalezza e semplicità che lascia il segno. “Date un programma a BigMama”, è l’appello degli spettatori sui social. E chissà che dopo aver condotto l’opening del Concerto del Primo Maggio non arrivino altre occasioni televisive…BigMama è poi risalita sul palco per cantare da sola La rabbia non ti passa, la canzone che le ha regalato la popolarità all’ultimo Festival di Sanremo. Carlo Conti e Andrea Delogu hanno ricordato quando l’artista ha ha portato il suo messaggio di uguaglianza, amore universale e di denuncia di bullismo e body shaming nell’aula dell’Assemblea Generale dell’Onu. Un gesto importante, di speranza per molti. Perché, come precisato da BigMama, “credere nei propri sogni salva”.

Carlo Conti e il pessimo scherzo della rete: voto 2

Fonte: Getty Images

Durante la messa in onda della terza puntata del Tim Summer Hits 2024, qualcuno ha avuto la “brillante” idea di modificare la pagina Wikipedia di Carlo Conti. Modificati luogo e data di nascita – da Firenze 13 marzo 1962 a San Paolo 13 marzo 1790 – ed è stata pure inserita una ipotetica data di morte ovvero New Orleans 1880. Conti è stato poi descritto come “uno schiavo e musicista brasiliano, è stato il creatore del jazz e lo schiavo meno pagato del 19esimo secolo). Per fortuna pochi minuti dopo tali informazioni sono state rimosse dalla pagina web (ma lo screen ha iniziato a girare su X, l’ex Twitter). Uno scherzo di cattivo gusto ed assolutamente evitabile. Ma forse le alte temperature della stagione danno alla testa…

Intanto Carlo Conti si prepara a tornare a Sanremo, dove prenderà in mano le redini del Festival nel 2025 dopo aver condotto tre edizioni, dal 2015 al 2017 (dove ha svolto anche il ruolo di talent scout, da quelle edizioni sono emersi, solo per citare alcuni, Francesco Gabbani ed Ermal Meta). Una vera e propria sfida per il presentatore toscano, chiamato a raccogliere la pesante eredità di Amadeus, direttore artistico degli ultimi cinque anni che ha mollato la Rai per sbarcare su Warner Bros.Discovery in cerca di nuovi stimoli.

Sui social molti hanno chiesto a gran voce il coinvolgimento di Andrea Delogu, una presentatrice in gamba, una vera professionista che sa il fatto suo e che dopo tanta gavetta merita assolutamente una promozione del genere. Prima, però, c’è la nuova edizione di Tale e Quale Show: si partirà il prossimo 20 settembre, come annunciato da Conti insieme a Cristiano Malgioglio proprio al Tim Summer Hits.