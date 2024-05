Benji e Fede ancora insieme: annunciata la reunion

Fonte: IPA Benji e Fede annunciano la reunion

I fan di Benji e Fede possono finalmente gioire. Dopo mesi di indizi e voci su un possibile riavvicinamento tra i due, le speranze di chi non aveva mai accettato il loro scioglimento sono diventate realtà. Il duo ha infatti annunciato la loro reunion regalando agli amanti della loro musica un appuntamento incredibile.

Benji e Fede ancora insieme: la reunion al Forum di Assago

Chi ha seguito e amato l’ascesa senza precedenti del duo l’aveva atteso e sperato da tempo. Un riavvicinamento che inizialmente sembrava impossibile, considerando i tanti non detti e i rancori tra i due. Poi alcune interviste e una lettera a cuore aperto di Benji che sembrava tendere una mano, aprire uno spiraglio in una porta che sembrava ormai essere chiusa.

Ora, la porta si è riaperta in modo ufficiale. Benji e Fede, duo che è stato in grado di ottenere un successo clamoroso dal 2015, hanno annunciato una reunion.

I due cantanti lo hanno fatto su Instagram, pubblicando una foto sul loro account comune, svuotato qualche giorno fa dalle foto passate, vestiti da tiratori di boxe. Il concerto è programmato per il 16 novembre 2024 a Milano, sul palco dell’Unipol Forum di Assago. Un momento in cui ripercorreranno i successi intramontabili e, forse, regaleranno qualche novità ai fan che non hanno mai smesso di amarli.

Il riavvicinamento di Benji e Fede

La loro è stata una carriera incredibile, seppur breve. un successo coronato da cinque album, 17 dischi di platino e 9 dischi d’oro con hit come Dove e quando e Moscow Mule che ci hanno fatto ballare per estati intere. Poi, nel 2020, la scelta di proseguire con carriere da solisti.

Quattro anni dopo, tra liti, discussioni e silenzi, l’annuncio del loro concerto milanese fa tirare un sospiro di sollievo a chi aspettava il loro ritorno come duo. Un evento che non arriva come un fulmine al ciel sereno, almeno per i fan più attenti. Qualche mese fa, infatti, Benji, pseudonimo di Benjamin Mascolo, aveva postato sulle sue storie Instagram una lunghissima lettera di scuse al suo amico e collega, in cui non solo aveva ripercorso la loro storia personale e professionale, ma aveva provato a cercare un riavvicinamento: “Ora invece voglio parlarti in maniera più esplicita e sincera possibile, senza filtri e mezzi termini: sono sicuro che da soli possiamo fare grandi cose, ma la verità è che insieme siamo una forza della natura.”

Benji aveva poi provato a fare un passo in più: “Forse Benji&Fede non si sono mai dati una vera possibilità di vivere al massimo, e forse oggi è il giorno per dimostrarlo. Insieme possiamo fare il disco e il tour della vita, e forse per la prima volta davvero goderci il paesaggio mentre ci facciamo questo viaggio. Qualsiasi sia la tua risposta sappi che ti voglio bene e sono dalla tua parte sempre, che sia insieme o da soli, sono tuo fratello. Prenditi il tempo che ti serve per rifletterci, voglio solo il meglio per te e per noi, qualsiasi cosa significhi. A volte bisogna scappare da se stessi per ritrovarsi. A volte bisogna distruggere se stessi per ricostruirsi. Più di prima. Meglio di prima.”

Non è ancora chiaro se questo concerto possa essere il primo passo per un nuovo inizio, ma una cosa è certa: la lettera di Benji ha sicuramente colpito nel segno, regalando a Fede e ai fan un momento che potrebbe davvero essere indimenticabile.