Benjamin Mascolo del duo Benji e Fede è diventato papà: la prima foto con Athena

Benjamin Mascolo è diventato papà della sua prima bambina: la moglie Greta Cuoghi ha dato alla luce Athena il 7 ottobre

Benjamin Mascolo, 32 anni, ha annunciato con emozione la nascita della sua prima figlia, Athena, condividendo sui social la prima foto che lo ritrae insieme alla neonata e alla moglie Greta Cuoghi, subito dopo il parto. Uno scatto intimo, che arriva però a qualche giorno dalla nascita della piccola, accompagnato da parole che spiegano bene il significato di un momento unico: “Esiste un prima e un dopo. Il 7 ottobre 2025 alle 08:38 è la linea esatta che li divide”.

Le parole di Benjamin Mascolo per Athena

Con questa frase, il cantante modenese – divenuto noto insieme a Federico Rossi nel duo Benji & Fede – segna l’inizio di una nuova fase della sua vita. Non più solo quella di artista, ma di padre, con tutto ciò che la paternità comporta tra responsabilità e un amore nuovo, che ancora non sapeva di poter provare.

Sposati dal 2023, Benjamin Mascolo e Greta Cuoghi avevano annunciato lo scorso luglio di essere in attesa del loro primo figlio, rivelando poi che si trattava di una femmina. Nelle settimane precedenti alla nascita, Mascolo aveva condiviso sui social alcuni frammenti della gravidanza, mostrando con orgoglio il dolce pancione della moglie e, più di recente, il nome scelto per la bambina. A rivelarlo era stato proprio lui, mostrando il particolare regalo ricevuto dal suo storico amico e collega Federico Rossi: un piccolo dono simbolico, carico di affetto, che aveva commosso i fan del duo appena tornato insieme.

Chi è la moglie Greta Cuoghi

Greta Cuoghi, modella e creativa, è rimasta sempre discreta rispetto alla vita pubblica del marito, ma non ha nascosto la gioia per l’arrivo della loro bambina. La coppia, molto unita e lontana dai clamori mediatici, ha costruito il proprio rapporto su basi solide, preferendo proteggere la propria intimità anche nei momenti più significativi. Proprio come questo, arrivato a poco tempo dal matrimonio e dopo un periodo duro per lui, caratterizzato dalla depressione.

Benjamin, invece, aveva già lasciato intuire il suo desiderio di paternità. Lo scorso marzo, ospite di Verissimo, aveva confessato: “Diventare padre sarebbe un sogno”. In quella stessa intervista, parlando del matrimonio celebrato in gran segreto, aveva aggiunto: “Lo sapevano solo pochi amici”. Parole che oggi acquistano un nuovo significato, alla luce della serenità che sembra accompagnare questo capitolo della sua vita.

L’omaggio per Athena

Il post con la piccola Athena ha raccolto in poco tempo migliaia di commenti e messaggi di affetto. Colleghi, amici e fan hanno voluto congratularsi con il cantante per l’arrivo della figlia, sottolineando la delicatezza del momento e la sincerità con cui Benjamin ha scelto di condividerlo.

La nascita di Athena segna dunque un nuovo percorso per lui, che negli anni ha dimostrato di essere un artista in continua evoluzione. Dalla musica pop che lo ha reso famoso, alle esperienze da solista e cinematografiche, fino alla dimensione più intima della famiglia: tutto sembra condurre verso una maturità conquistata con consapevolezza, quella che sembrava impossibile fino a poco tempo fa.

E mentre la prima foto con Athena fa il giro dei social, Benjamin Mascolo scrive, forse senza volerlo, il capitolo della sua storia che ancora non avrebbe immaginato di comporre.