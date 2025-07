Kitty Spencer in Italia con la figlia Athena, l’adorabile look matchy

Adorabile il look coordinato in viola di Lady Kitty Spencer e della piccola Athena, durante una vacanza in Toscana

Tale madre, tale figlia. E, nonostante abbia appena due anni, Athena mostra già di avere il senso dello stile della mamma. La piccoletta figlia di Lady Kitty Spencer si gode il viaggio in Toscana con un abitino griffato e prezioso, uguale a quello indossato dalla nipote di Lady Diana. Il loro look matchy è un omaggio alla tradizione italiana e un’ispirazione per tutte le coppie di mamma e figlia pronte a partire per le vacanze.

Il look matchy di Kitty e Athena

Pur proteggendo la privacy della sua piccola, Kitty Spencer ha condiviso con i propri follower alcuni dolci momenti in compagnia della figlia Athena. Il carosello Instagram, con il titolo “sotto il sole della Toscana”, mostra le due passeggiare per le vie del centro, ammirare il Duomo di Firenze e la Torre di Pisa e, infine, godersi una rilassante cena nel verde, circondate dalle splendide colline della Maremma. Il tutto è reso ancora più speciale da un outfit in coordinato che omaggia la moda made in Italy e porta la firma di Dolce & Gabbana, di cui la nipote di Lady Diana è fedele ambasciatrice.

Kitty ha scelto un comodo e fresco minidress bianco a fantasia viola, “il colore preferito di Athena al momento” spiega, dall’ultima collezione degli stilisti siciliani. L’abitino impero si compone di un top bustier e di una gonna svolazzante con orlo in contrasto. Lo stesso vestito, seppur in miniatura, è indossato da Athena: l’unica differenza sono i tre bottoncini che chiudono il top della bimba, di certo troppo giovane per indossare un vero bustier.

Entrambe abbinano all’abito accessori bianco candido. Comode sneakers in tela per la piccola Athena, eleganti (e a prova di caldo) sandaletti firmati Hermès per mamma Kitty, che indossa anche una classica borsetta Chanel ton sur ton.

Alla sera, per la cena in una splendida villa nella Maremma toscana, mamma e figlia rinunciano al coordinato, ma non di certo all’eleganza. Kitty sceglie uno splendido abito senza spalline, bianco con una romantica fantasia floreale, anche stavolta firmato da Dolce & Gabbana. Athena sceglie il rosa acceso, ma mantiene il mood sognante della mamma con un abito ornato di un delicato ricamo in pizzo bianco.

Kitty Spencer, mamma chioccia con Athena

Kitty Spencer, nipote di Lady Diana che dalla Principessa ha ereditato la bellezza e un animo gentile, è una mamma premurosa e riservata, che tiene la sua piccola ben lontana dagli affilati obiettivi dei paparazzi e dalla morbosa attenzione della stampa. La nascita di Athena, frutto del matrimonio con Michael Lewis, è avvenuta nel 2023, ma è soltanto un anno dopo che i genitori hanno reso la notizia pubblica.

Da allora, Athena non è comparsa che sporadicamente sui social della mamma e sempre a viso coperto. Nelle vacanze italiane, così come nel post che ne celebrava il secondo compleanno. “Due anni di te che illumini il nostro mondo. – aveva scritto, tenerissima, la mamma – Tu sei il raggio di sole e la gioia e tutte le cose magiche. Sarai per sempre la mia piccola. Sono così orgogliosa di essere la tua mamma. Ti amo più di quanto potessi immaginare e più di quanto sia in grado di dire”.