Gli Spencer, la famiglia della Principessa Diana

La vita della Principessa Diana viene spesso raccontata come una favola moderna, ma la verità è che lei appartiene fin dalla nascita all’aristocrazia del regno e non è mai stata una Cenerentola. Porta a corte un’eredità fatta di titoli, palazzi e antenati illustri. Nobili da secoli, politici influenti, mecenati da sempre vicini alla Corona, gli Spencer sono una famiglia di primo piano nella storia inglese.

Alla nascita porta già un titolo di cortesia: è una “Lady”, in quanto figlia di un conte, e vuole rimarcare la sua appartenenza ad una delle dinastie più antiche e prestigiose del Regno Unito anche nel giorno del suo matrimonio, quando sceglie di indossare la Spencer Tiara e non prendere in prestito un diadema della Corona.

La Principessa Diana è cresciuta nella campagna inglese in una delle dimore più belle del Northamptonshire, Althorp House. In questa residenza di oltre 120 ettari, molti anni prima che Diana diventasse Principessa del Galles, la famiglia Spencer aveva già intrecciato il proprio destino con quello della famiglia reale.

Dai pascoli alla nobiltà

La famiglia Spencer compare nei registri storici inglesi a partire dal 1469. In origine erano imprenditori agricoli del Warwickshire, allevavano ovini ed erano abili commercianti di lana. La loro fortuna cresce negli anni tanto da permettere a John Spencer, nel 1508, di acquistare Althorp, ottenendo poco dopo il titolo di cavaliere da Enrico VIII in cambio di denaro.

Nel corso dei due secoli successivi, gli Spencer iniziano ad esercitare la propria influenza sia al livello sociale che politico. Con il Re Giacomo III, gli Spencer diventano baroni e, poco dopo, Henry Spencer ottiene una contea e il titolo di Conte di Sunderland nel 1643. Suo nipote Charles sposa la figlia di John Churchill, primo duca di Marlborough.

Quando la linea maschile dei Churchill si estingue, il titolo viene eccezionalmente trasmesso per linea femminile. Da quel momento, la famiglia si divide in due rami: i Marlborough – da cui discende anche Winston Churchill – che possiedono una celebre proprietà, Blenheim Palace, e gli Spencer che, ancora oggi, conservano Althorp e altre proprietà di famiglia.

La dimora di campagna e la residenza di potere in città

Per non rimanere fuori dai centri del potere, nel 1756, gli Spencer fanno costruire a Londra la splendida Spencer House, nei pressi di Green Park. È considerata una delle più sontuose residenze della capitale, descritta dallo scrittore Arthur Young come “l’opera architettonica più bella d’Inghilterra”. Una dimora magnifica, funzionale allo scopo degli Spencer: mostrare la loro potenza e la loro influenza nel Regno.

Il titolo più prestigioso lo ottiene nel 1765 da Re Giorgio III John Spencer, quando viene nominato “Earl”, primo conte ufficiale. Non è ricordato tanto lui, quanto la figlia Lady Georgiana Spencer, che diventa Duchessa di Devonshire, molto nota nella società del tempo, amica di diversi artisti e riscoperta dal grande pubblico grazie al film del 2008 La Duchessa, tratto dalla biografia Georgiana, a cura di Amanda Foreman.

Gli Spencer protagonisti della storia

Nel corso dell’Ottocento, i conti Spencer continuano a ricoprire ruoli di rilievo a corte. Due conti sono Lord Ciambellani, mentre John Poyntz, il quinto Conte Spencer, detto “Red Earl” per la sua chioma rossa, è lord luogotenente dell’Irlanda e in seguito lord dell’Ammiragliato.

Gli Spencer sono famosi per i capelli rossi e il Principe Harry è uno degli ultimi discendenti ad averli ereditati, anche se spesso il gossip ha prevalso sulla realtà, attribuendo il colore dei suoi capelli a James Hewitt, amico speciale della Principessa Diana nella seconda metà degli anni Ottanta.

Un patrimonio da salvaguardare in tempi di crisi

Nella seconda metà del Novecento, gli Spencer devono far fronte alle difficoltà comuni a molte famiglie nobili e aristocratiche: le tasse di successione elevate e il declino del sistema delle grandi tenute. Il settimo Conte, Albert Edward John, restaura Althorp, anche grazie alla vendita di quadri di pittori illustri, e sceglie di aprire al pubblico la residenza nel 1953, per ottenere agevolazioni fiscali. Decide anche di affittare Spencer House a Londra per cercare di salvaguardare il patrimonio.

Lady Diana: sangue blu di nascita

Quando, nel 1980, il Principe Carlo inizia a frequentare Diana Spencer, dopo aver avuto una liaison con la sorella maggiore di lei Sarah, tutti a corte ne sono entusiasti: è giovane, bella, senza un passato amoroso, aristocratica e protestante. Ha tutti i requisiti per diventare una perfetta regina consorte. Ma essendo la perfezione non di questo mondo è finita per essere la scelta più sbagliata sia per la giovane Lady Diana sia per il Principe Carlo e l’intera famiglia Windsor.

Diana non è mai stata una Cenerentola, nata il 1° luglio 1961, è la quarta di cinque figli di Edward John Spencer, allora Visconte Althorp, e Frances Ruth Roche, figlia del IV barone Fermoy. Solo nel 1975, quando il padre diventa ottavo Conte Spencer, Diana acquisisce il titolo di “Lady”, ma era comunque nata con il sangue blu.

Il padre è scudiero di Giorgio VI ed Elisabetta II e da bambina, Diana vive per un periodo a Park House, nella tenuta reale di Sandringham, dove i genitori hanno in affitto una dimora dei Windsor.

Charles, attuale Conte Spencer

Dopo la morte del padre nel 1992, Charles Spencer, fratello minore di Diana, è diventato il nono Conte Spencer. L’attuale Conte risiede ad Althorp House e continua la tradizione familiare aprendo ogni anno la residenza al pubblico. La dimora non è solo una residenza: è anche il luogo in cui riposa dal 1997 sua sorella Diana, sepolta su un’isoletta al centro del laghetto della tenuta.

Oltre Diana: le nuove generazioni degli Spencer

Anche i giovani Spencer portano avanti l’eredità del cognome della potente famiglia. Tra loro, Lady Kitty Spencer, figlia del Conte Charles e influencer internazionale, che ha saputo conciliare eleganza e aristocrazia con il mondo della moda, diventando ambasciatrice di marchi di lusso e protagonista di campagne pubblicitarie in tutto il mondo.

Il suo matrimonio, celebrato a Frascati alcuni anni fa, è stato protagonista di copertine dei tabloid di tutto il mondo, lei sembrava una principessa in uno splendido abito di Dolce e Gabbana, anche se non è passata inosservata l’assenza del padre.

La storia degli Spencer è una piccola realtà di un grande Paese, il Regno Unito. È la storia di una famiglia che grazie al lavoro è riuscita a salire la scala sociale fino a intrecciare saldi rapporti con la famiglia reale. Tanti personaggi affascinanti sono stati membri di questa illustre famiglia anche se la più conosciuta e la più amata è la Principessa Diana.