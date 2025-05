Fonte: IPA La casa d'infanzia di Lady Diana in fiamme

Nella notte tra martedì 27 e mercoledì 28 maggio, una porzione della casa d’infanzia di Lady Diana Spencer è stata avvolta dalle fiamme. Ciò che maggiormente sconvolge è il fatto che si sia trattato di un incendio di natura dolosa. Ecco tutti i dettagli.

Diana, casa d’infanzia in fiamme

È stato dato alle fiamme un antico casale posto nei confini del vasto patrimonio di Althorp, la dimora d’infanzia della compianta Lady Diana. Totalmente distrutto dall’incendio doloso ma, fortunatamente, tutto ciò non ha provocato vittime.

L’edificio era infatti disabitato da anni. Da tempo si progettava un lavoro imponente di riqualificazione, che però non è mai avvenuto e, purtroppo, mai avverrà. Al momento dell’attacco, perché di questo occorre parlare, nessuno era al suo interno. Il gesto però resta allo stesso modo atrocemente disturbante per la famiglia Spencer, così come per quanti sono ancora legatissimi alla figura della principessa triste.

Stando a quanto riportato dal Northamptonshire Fire and Rescue Service, la chiamata d’emergenza è giunta al loro centralino all’1:30 del mattino (ora locale). Sono stati avvertiti da Mill Lane, nel quartiere di Kingsthorpe, Northampton.

Una volta giunti sul posto, i vigili del fuoco hanno trovato soltanto un casale abbandonato già del tutto avvolto dalle fiamme. Sono state impiegate quattro squadre, dotate di idranti a lancio rapido e autorespiratori. Hanno tentato di contenere l’incendio, impedendo che si propagasse alle costruzioni circostanti e, poco prima delle 13:00, ci sono riusciti.

Le parole di Charles Spencer

A dare la notizia è stato Charles Spencer, fratello minore della principessa. Su Instagram si è così espresso: “Per fortuna era vuoto, ma resta profondamente inquietante che un nostro casale sia stato dato alle fiamme da vandali la scorsa notte. Grazie di cuore al Northamptonshire Fire and Rescue Service per il loro intervento”.

Ha poi aggiunto una foto della struttura avvolta dal fumo. Ha poi aggiunto di sentirsi del tutto stordito dalla notizia e di provare una “tristezza immensa per un gesto tanto insensato”.

Adey Greeno, responsabile della conservazione degli edifici di Althorp Estates, ha affidato a X il proprio rammarico. Ha spiegato come il rogo li abbia costretti ad abbattere questo edificio storico. Era troppo pericoloso e ormai impossibile da recuperare. Una durissima perdita.

La tomba di Diana

La polizia della contea ha spiegato come l’incidente non sia stato ancora registrato, formalmente, come crimine. La qualificazione di “atto doloso” dipenderà dagli esiti delle necessarie indagini, volte a individuare eventuali prove che attestino un gesto intenzionale.

Althorp House è la residenza degli Spencer dal 1508 ed è dunque comprensibile il dolore profondo per questo gesto. L’area è oggi nota soprattutto per l’Oval Lake Grave, ovvero l’isola alberata in cui Lady Diana fu sepolta dopo il tragico incidente del 1997 a Parigi.

La tomba è inaccessibile al pubblico e preceduta da un memoriale, che accoglie i visitatori desiderosi di renderle omaggio. Un luogo colmo di emozione, che ora si teme possa entrare nel mirino di malintenzionati.