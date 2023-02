La tomba di Lady Diana abbandonata alla natura e saccheggiata

Lady Diana, scomparsa in un tragico incidente a Parigi il 31 agosto 1997 insieme a Dodi Al Fayed, è seppellita ad Althorp Estate, la tenuta della famiglia Spencer nel Northamptonshire. Ma anche il suo luogo di sepoltura è stato oggetto di polemiche, di scandali e di segreti. Dunque, non si può nemmeno dire che Diana riposi in pace.

La tomba di Diana abbandonata alla natura

Nel 2015, a nemmeno 20 anni dalla morte di Lady D, scoppiò lo scandalo della sua tomba abbandona alla natura, ricoperta di foglie e di erba, lasciata nella più totale incuria. In molti si indignarono per il trattamento poco rispettoso riservato all’ultima dimora della Principessa del popolo e puntarono il dito contro il fratello di quest’ultima, il Conte Charles Spencer che è responsabile dell’ultima dimora di sua sorella.

All’epoca il Conte si difese sostenendo che si trattava di una scelta consapevole. La lapide di Lady D si trova su un’isola chiamata “Round Oval”, al centro di un laghetto. Come riportò il Mirror, la famiglia Spencer ha deciso di lasciare che la tomba venisse come inghiottita dalla natura, quasi fosse un elemento di essa. Fiori e foglie sono cresciuti intorno al sepolcro senza essere mai stati tagliati. L’intento è quello di proteggere quel luogo di riposo e far sì che diventi parte del paesaggio. Infondo Althorp Estate è la casa in cui Lady D ha vissuto fino al matrimonio con Carlo nel 1981.

Malgrado questa spiegazione, furono diverse le critiche nei confronti degli Spencer per aver lasciato all’abbandono la tomba della compianta Diana. Sarà forse per questo motivo che Charles decise di spendere milioni di sterline per ristrutturare i giardini della dimora, compresa la lapide della sorella, sotto pressione della terza moglie del conte, Lady Karen.

Come riportò il Telegraph il polverone sullo stato di degrado del sepolcro fu sollevato dal cuoco di Corte, Darren McGrady, che ha visitato la dimora nel 2014 postando alcune foto su Twitter a commento delle quali si è detto triste di vedere così trascurata la tomba della madre di William e Harry.

Il luogo della sepoltura in realtà non è aperto al pubblico. I turisti che pagano per entrare ad Althorp Estate non possono accedere all’isola sulla quale sono stati piantati 38 querce di specie diverse, tanti quanti gli anni vissuti dalla Principessa. Possono solo ammirare da lontano la facciata della tomba.

Per omaggiare Lady Diana e dimostra al popolo che nessuno della sua famiglia l’ha dimentica, il Conte Spencer si è impegnato a restaurare la tomba spendendo in questi ultimi anni 23 milioni di sterline, mentre i figli William e Harry hanno fatto erigere una statua della madre nei giardini di Kensington Palace. I due si sono incontrati all’inaugurazione, mettendo da parte l’astio reciproco per qualche ora.

Tomba di Diana, i tentativi di profanarla

Ma sono diverse le vicende che riguardano la tomba di Diana. Infatti, il Conte Spencer ha rivelato che ci sono stati almeno quattro tentativi di saccheggiarla, tutti fortunatamente non riusciti. Il motivo di questo accanimento? Rubare un cimelio della Principessa.

Diana, dove è sepolta veramente

C’è anche chi sostiene che i resti di Diana non siano ad Althorp Estate ma stando a Roberto Devorik, amico e confidente della Principessa, si trovano nella antica chieda del villaggio di Great Brington accanto a suo padre nella cripta della famiglia Spencer. Nessuno però ha mai confermato questa notizia.

Diana, l’abito con cui è stata sepolta

Lady D fu sepolta con un lungo abito nero creato da Catherine Walker, una delle sue stiliste preferite. Il brand è molto amato anche da Kate Middleton che spesso in pubblico si mostra con le sue creazioni.

