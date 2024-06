Charles Spencer, fratello di Diana, divorzia dalla moglie dopo 13 anni

Fonte: GettyImages Charles Spencer e Kate Gordon

Dopo 13 anni di matrimonio, è giunto al capolinea il matrimonio tra Charles Spencer, fratello della compianta Principessa Diana, e la sua terza moglie Karen Gordon. A renderlo noto, è stato lo stesso Conte in una recente intervista.

Charles Spencer, l’annuncio del divorzio

Il fratello maggiore della Principessa Diana, Charles Spencer, ha annunciato il divorzio dalla terza moglie Karen Gordon: i due erano sposati da 13 anni. “È immensamente triste. Voglio dedicarmi ai miei figli e ai miei nipoti, ed auguro tutta la serenità possibile a Karen per il futuro” ha spiegato il Conte in una recente intervista al Daily Mail.

Secondo il tabloid, la coppia si sarebbe separata ad aprile, annunciando l’addio allo staff di Althorp Estate, tenuta presso la quale è seppellita anche la compianta Lady D. La crisi sarebbe sopraggiunta dopo la pubblicazione dell’autobiografia del Conte, A very private school, in cui lui raccontava le molestie subite negli anni dell’infanzia in una facoltosa scuola inglese: la coppia non avrebbe retto alle pressioni mediatiche, e l’unione si sarebbe lentamente dissolta. Fino alla separazione definitiva.

In più occasioni, Charles aveva comunque ringraziato la moglie per il supporto ricevuto, e con lei aveva partecipato anche alle nozze del principe William e di sua moglie Kate Middleton e a quelle tra Harry e Meghan Markle.

Il matrimonio di Charles Spencer e Karen Gordon

Charles e Karen Gordon, una filantropa canadese, si conobbero durante un appuntamento al buio a Los Angeles nel 2010, e si sposarono l’anno successivo nel Regno Unito. I due hanno anche una figlia, Charlotte Diana, che oggi ha 12 anni. Il secondo nome della ragazza, è stato scelto in onore della defunta sorella del Conte: “Non avevamo optato per un nome prima della nascita, ma Charlotte è un nome che entrambi amiamo, e si adatta davvero a lei: l’abbiamo saputo non appena l’abbiamo vista. E anche se sono trascorsi 15 anni da quando Diana è morta, sento la sua mancanza ogni giorno e volevo commemorarla nel dare il suo nome a nostra figlia” ha dichiarato Lord Spencer.

Fonte: GettyImages

Sia Charles che Karen erano già genitori prima di incontrarsi: Spencer ha avuto sei figli dalle due precedenti mogli, mentre la Gordon è mamma di altre due ragazze, nate dalla relazione con il produttore Mark Gordon.

I matrimoni di Charles Spencer

Quello con Karen Gordon era il terzo matrimonio per Charles Spencer. Nel 1989, infatti, il fratello della compianta principessa Diana convolò a nozze con la modella Victoria Lockwood. La cerimonia nuziale, celebrata in grande stile, vide anche il principe Harry nelle vesti di paggetto. La coppia trascorse gran parte della vita matrimoniale in Sudafrica, ed ebbe quattro figli: tre femmine, Kitty Eleanor, Elisa Victoria e Katya Amelia, ed un maschio, Louis Frederick John. Il divorzio arrivò nel 1997, anno in cui si spense anche Lady D. Entrambi gli eventi, convinsero Charles a tornare nel Regno Unito.

Il 15 dicembre 2001 il Conte sposò Caroline Freud, che lavorava nelle pubbliche relazioni prima di diventare un’insegnante part-time: dal matrimonio, sono nati Edmund Charles e Lara Caroline. La coppia si separò nel 2007.