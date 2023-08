Lady D, il ricordo del fratello per l’anniversario di morte

Sono trascorsi esattamente 26 anni da quando, il 31 agosto 1994, Lady Diana moriva tragicamente in un incidente stradale a Parigi. Un lutto insuperabile tanto per i due figli della Principessa del Galles, Harry e William, che per il popolo inglese, che mai l’ha dimenticata. Ma la scomparsa di quella bellissima donna dallo sguardo triste ha lasciato un vuoto incolmabile anche nella sua famiglia d’origine, come ha sottolineato suo fratello Charles Spencer: nel giorno della morte dell’amata sorella, lui ha voluto ricordarla a modo suo, con un tuffo tra i giorni felici della loro infanzia.

Lady D, il ricordo di Charles Spencer

Un doloroso anniversario che lui ha voluto celebrare in modo diverso dal solito, ma non per questo meno sentito: Charles Spencer, fratello minore di Lady Diana, ha omaggiato l’adorata sorella nel 26esimo anniversario della sua scomparsa con un tuffo nei ricordi. La Principessa aveva solo 36 anni quando l’auto su cui era a bordo insieme al compagno Dodi Al-Fayed si schiantò nel tunnel dell’Alma, a Parigi, provocando la morte di entrambi. Le dinamiche dell’incidente, su cui si è pronunciato anche l’unico sopravvissuto della tragedia, non sono mai state del tutto chiarite, ma oggi ai sospetti si è quasi totalmente sostituito il dolore per una perdita incolmabile.

E il ricordo di Lady D è ancora ben vivo nella mente e nel cuore delle persone a lei care, come suo fratello, che l’ha ricordata con un inedito scatto d’infanzia sui social. Anni ’60, Regno Unito: due biondissimi bambini posano l’uno accanto all’altra sforzandosi di rimanere seri. Lei, abito rosa e maniche a sbuffo, è la futura Principessa del Galles, ancora ignara del destino che l’avrebbe attesa. Decisamente alta per la sua età, posa la mano sulla spalla del fratellino, più piccolo di di tre anni. Una bellissima immagine, quella pubblicata da Charles, che parla da sola: per questo motivo, il Conte ha scelto di non commentarla, lasciando spazio al ricordo dei suoi follower.

Il rapporto di Charles con Diana e i suoi figli

Charles Spencer era molto legato a sua sorella Diana, e ha ricordato spesso la sorella scomparsa. Fu lui, il giorno del funerale di Lady D, a camminare accanto ai nipoti Harry e William, ancora bambini eppure scossi da una tragedia più grande di loro. Fu sempre lui, nel corso della cerimonia, a pronunciare una bellissima orazione per la Principessa, facendole una sentita promessa: “Non lasceremo che i tuoi figli adorati subiscano la tua stessa sorte (…). Noi, la tua famiglia di sangue, faremo sì che le loro anime crescano non solo nel dovere e nella tradizione, ma anche libere di cantare” dichiarò fermamente il Conte Spencer.

Un impegno a cui, a giudicare alla biografia del Principe Harry, Charles ha tenuto fede. Il secondogenito di Diana, che non ha mai nascosto di aver vissuto momenti molto difficili dopo la morte prematura della madre, ha raccontato di essersi recato in visita alla sua tomba il 31 agosto 2022, giorno del suo 25esimo anniversario di morte. Con lui c’era anche la moglie Meghan, ma ad accompagnarli furono proprio lo zio e le sue sorelle. Un gesto che Diana avrebbe sicuramente apprezzato.