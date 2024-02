Kate Middleton prosegue la sua convalescenza all’Adelaide Cottage. Kensington Palace non ha rilasciato più nessun bollettino medico, questo significa che la Principessa del Galles prosegue nel cure per riprendersi dall’operazione all’addome. L’attenzione adesso è tutta concentrata su Re Carlo. Ma la Famiglia Reale non si dimentica di lei, tanto che arriva un insospettabile sostegno da Amelia ed Eliza Spencer, nipoti di Diana e cugine di William.

Kate Middleton convalescente, la freddezza di Harry

Dunque, prosegue il silenzio sulle condizioni di Kate Middleton. Anche se William ha voluto accennarne durante il gala benefico cui ha partecipato, ovviamente da solo, il 7 febbraio. Il Principe infatti ha detto che sua moglie è stata assistita in modo ineccepibile da due infermiere filippine che si sono prese costantemente cura di lei.

Ma nessun messaggio, nessuna telefonata è arrivata da Harry. Il Duca del Sussex è arrivato a Londra per incontrare il padre, giusto 45 minuti, poi è tornato a Los Angeles l’indomani. Non ha incontrato suo fratello William, i due non si parlano da un anno, ma pare che nemmeno abbia inviato un biglietto o fatto una telefonata a Kate per sapere come sta.

William circondato dalle bellissime cugine

Se Harry ormai non ha più nulla a che fare con suo fratello e sua cognata, William però può contare sul sostegno del resto della famiglia. Carole e Michael Middleton, i genitori di Kate, si sono presi l’onere di badare ai nipotini, George, Charlotte e Louis, mentre la Principessa Anna e Camilla stanno aiutando il Principe del Galles nei doveri istituzionali. Tutti e tre infatti stanno sostituendo Carlo nei suoi impegni esterni al Palazzo, ora che è in cura per il cancro.

Fonte: Getty Images

Ma inaspettatamente William ha ricevuto un aiuto dalla famiglia Spencer, quella di sua mamma Diana. Infatti, le sue splendide cugine Amelia ed Eliza Spencer hanno preso parte al gala annuale della London’s Air Ambulance Charity, sostenendo il Principe nella raccolta fondi.

Le cugine di William, nipoti di Lady Diana, sono note per la loro bellezza ed eleganza. E per essere sempre presenti agli eventi più glamour e alle sfilate durante le fashion week. La loro partecipazione all’evento benefico avrà sicuramente contribuito alla raccolta fondi e dato l’occasione di parlare del gala, grazie alle loro mise elegantissime e brillanti. Un diversivo importante e un modo di attrarre l’attenzione, dato che l’assenza di Kate Middleton ha inevitabilmente tolto il tocco glamour che di solito la Principessa del Galles porta con sé.