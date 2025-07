Kitty Spencer seduce da Dolce & Gabbana, la nipote di Lady Diana non ha mai osato tanto

Getty Images Kitty Spencer

Kitty Spencer compie meraviglie alle sfilate d’Alta Moda di Dolce & Gabbana che si sono tenute a Roma. La nipote di Lady Diana, e dunque cugina di William e Harry, non è sicuramente passata inosservato con l’abito bustier nero che è seduzione pura. Forse non aveva mai osato tanto.

Kitty Spencer, musa di Dolce & Gabbana

Kitty Spencer è una delle donne più affascinanti della nobiltà britannica. Molto ha preso da sua zia, Lady Diana, ma ha in più quella audacia e quella sensualità che non solo erano proibite alla Principessa, ma non erano esattamente nel suo stile.

Lady Kitty invece osa, perché lo può fare. Non ha nessun obbligo verso protocolli ed etichette e ha trovato in Dolce & Gabbana il brand che esalta la sua raffinata bellezza. Non a caso ha scelto il brand italianissimo per i suoi fantastici abiti da sposa.

Dunque, quando Domenico Dolce e Stefano Gabbana organizzano tre giorni di sfilate d’alta moda nella splendida cornice di Roma e dintorni, lei Kitty Spencer, non poteva mancare. E ha espresso al meglio lo stile e il senso del brand.

Il grande evento all’insegna dell’Alta Moda è iniziato il 12 luglio, in via Veneto a Roma. Il giorno successivo è stata la volta della presentazione della Collezione Dolce & Gabbana Alta Gioielleria presso Villa Adriana a Tivoli, poi la sfilata di Alta Moda, il 14 luglio, al Foro Romano, l’indomani la Dolce & Gabbana Alta Sartoria, che ha sfilato su Ponte Sant’Angelo. E a conclusione di tutto una grande festa per celebrare il brand.

Kitty Spencer, l’abito bustier con gonna trasparente

In questi tre giorni di bellezza e alta moda, Kitty Spencer è stata tra le protagoniste più affascinanti. La nipote di Lady D, e di fatto di Re Carlo, ha sedotto Roma, osando con abito che solo lei tra la nobiltà britannica si può permettere e per diverse ragioni.

Getty Images

Kitty ha indossato infatti un vestito da diva della Dolce Vita. Si tratta di un abito nero composto da un bustino aderente con spalline sottili e una gonna in tulle trasparente, finemente ricamato. Per dare slancio alla figura, la cugina di William ha scelto un paio di sandali neri con tacco sottile. I capelli biondi sono lasciati sciolti con ciuffo a onda. Al collo porta una grossa catena d’oro.

Kitty Spencer, i look per le sfilate di Dolce & Gabbana

Ma questo non è l’unico look sensazionale che Lady Spencer ha sfoggiato a Roma. Infatti, per la sfilata al Foro Romano ha indossato un importante abito d’oro, decorato con fiori ricamati, perle e foglie dorate, in stile rinascimentale. Mentre i capelli erano ornati con una corona di fiori rossi.

Getty Images

Mentre per il party inaugurale ha indossato una mise decisamente più semplice ma non meno efficace, ossia un abito bianco ricamato e lunghi orecchini con perle.