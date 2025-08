Lady D., la nipote Lady Eliza Spencer si sposa, la proposta da sogno

IPA Lady Eliza Spencer

Lady Eliza Spencer è una delle bellissime nipoti della compianta Lady Diana ed è figlia del suo amato fratello Carlo, attuale Conte di Spencer. La donna ricorda la zia per la sua bellezza e grazia e, diverse volte, ha attirato l’attenzione della stampa mondiale con i suoi look sempre raffinati. Adesso, però, un’importante notizia che la riguarda ha fatto il giro del mondo, visto che la cugina di William d’Inghilterra ha raccontato sul suo canale Instagram ufficiale di aver ricevuto la proposta di nozze dal suo fidanzato storico Channing Millerd.

Lady Eliza Spencer, infatti, ha condiviso delle foto in cui mostra il suo meraviglioso anello di fidanzamento e la location romantica in cui ha ricevuto la fatidica richiesta.

Lady Eliza Spencer, l’anello di fidanzamento

Lady Eliza Spencer è la seconda figlia del Conte Spencer, fratello dell’indimenticabile Lady Diana, ma né lei né la sorella maggiore erediteranno la tenuta dove l’ex Principessa del Galles ha vissuto la sua infanzia, così come non ne entreranno in possesso nemmeno Harry e William d’Inghilterra, a causa di una particolare successione che segue solo la linea maschile della famiglia.

Lady Eliza Spencer ha 33 anni e da diversi fa coppia fissa con Channing Millerd che, adesso, ha deciso di coronare il loro rapporto amoroso con il matrimonio. L’imprenditore, infatti, ha chiesto alla nipote di Lady Diana di sposarlo e lei ha risposto affermativamente. La coppia felice ha deciso poi d’immortalare questo momento unico con delle foto condivise sui loro canali Instagram ufficiali, accompagnate da una didascalia piena d’amore: “Forever and Ever”.

Nella prima delle foto social, Lady Eliza Spencer mostra il meraviglioso anello di fidanzamento che le ha regalato il fidanzato. Si tratta di un modello a goccia, come dettano le ultime tendenze di moda in campo matrimoniale, con dei piccoli brillanti a fare da corona alla pietra grande centrale.

Lady Eliza Spencer, la proposta di nozze

Channing Millerd ha scelto una location da sogno per effettuare la sua proposta di nozze a Lady Eliza Spencer. L’imprenditore, infatti, ha organizzato una cena in una terrazza vista mare a Santorini e, al tramonto, ha deciso d’inginocchiarsi di fronte alla nipote di Lady D. e di esprimere la sua richiesta di matrimonio.

Per l’occasione importante, la bella cugina del Principe William ha indossato un meraviglioso abito rosso in raso con un taglio dritto e lo scollo all’americana. Lady Eliza Spencer ha accompagnato il suo look con un paio d’orecchini oro con pendente rotondo con dentro una perla e una collana nello stesso materiale con un ciondolo a forma di foglia. Molto semplici, invece, erano le calzature indossate dalla nipote di Lady Diana: delle semplici infradito color sabbia.

Channing Millerd, dal canto suo, ha scelto il bianco per il momento fatidico della sua vita. L’imprenditore, infatti, ha indossato un completo composto da pantalone e camicia bianchi in lino e ha completato il suo look con dei mocassini grigi e un semplice bracciale in cuoio e acciaio al polso destro.

Lady Eliza Spencer e il fidanzato hanno mostrato tutta la loro felicità per questa scelta importante e anche la sorella della futura sposa, Amelia Spencer ha commentato la notizia con grande trasporto: “Non potrei essere più felice per voi due! La migliore notizia del mondo. Vi amo entrambi con tutto il cuore! La coppia perfetta e il fidanzamento dei sogni”.