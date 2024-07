Anticipazioni Tim Summer Hits stasera 26 luglio: il best of delle esibizioni

"Tim Summer Hits" chiude l'edizione 2024 con una puntata dedicata al Best of dell'evento di Piazza del Popolo: ecco chi rivedremo

Fonte: Ufficio stampa Rai Carlo Conti e Andrea Delogu conducono "Tim Summer Hits"

Si è conclusa con un gran successo questa edizione di Tim Summer Hits che ha accompagnato i fan della musica in un viaggio alla scoperta delle grandi hit estive sotto l’ottima conduzione di Carlo Conti e Andrea Delogu.

Stasera, in onda su Rai 1, l’ultimo appuntamento della kermesse: una puntata speciale che raccoglie il meglio delle esibizioni dell’evento di Piazza del Popolo a Roma. Ecco cosa vedremo.

“Tim Summer Hits”, le anticipazioni di venerdì 26 luglio

Una serie di appuntamenti che ci hanno regalato il meglio della musica estiva nella splendida cornice di Piazza del Popolo. Il Tim Summer Hits 2024 è stato in grado di animare le serate di tanti fan della musica facendo ballare e cantare il pubblico presente e regalando momenti di pura emozione prima dal vivo, creando un’atmosfera magica e indimenticabile sotto le stelle della capitale, poi in prima serata su Rai 1, dove chi non ha potuto partecipare all’evento live ha comunque goduto dell’emozione portata dagli artisti invitati sul palco grazie a 4 indimenticabili puntate.

La terza edizione dell’evento musicale condotto da Carlo Conti e Andrea Delogu termina con un’ultima entusiasmante sorpresa. Stasera, venerdì 26 luglio, Rai 1 lascerà spazio al best of: una puntata speciale che ci permetterà di rivivere alcuni dei momenti più belli della kermesse canora. Sarà un’occasione unica per rivedere le esibizioni più emozionanti, i duetti e le canzoni che stanno facendo da colonna sonora all’estate 2024.

“Tim Summer Hits”, la scaletta degli artisti

Con un’edizione così carica di emozioni e buona musica portata sul palco da oltre 70 artisti, è davvero difficile immaginare quali cantanti abbiano un posto di diritto nella la rosa del Best of. Quello che è certo è che in questa puntata potremo rivedere solo il meglio dei quattro appuntamenti musicali che hanno animato Piazza del Popolo poi andati in tv a partire dal 28 giugno.

Secondo le anticipazioni, nella puntata speciale potremo rivedere le esibizioni di Alessandra Amoroso e Big Mama, Angelina Mango e Anna, reduci da un incredibile successo che le rende le cantanti più amate dell’estate, ma anche Annalisa, Bresh, Coma_Cose, Cristiano Malgioglio, Elodie, Emis Killa, Emma, Gaia, Ghali, Gianna Nannini, Gigi D’Alessio e Benji & Fede, che si preparano al loro grande concerto di reunion.

Fonte: IPA

Insieme a loro, poi, si alterneranno anche Irama, Jvli, Mahmood, Olly, Orietta Berti, Paola & Chiara, Raf, Ricchi e Poveri, Rose Villain, Tananai, The Kolors, Tommaso Paradiso, Tony Effe e Umberto Tozzi.

L’ordine definitivo delle apparizioni non è ancora stato divulgato ma, in ogni caso, considerando i nomi degli artisti possiamo dire con certezza che questo Best of ha tutte le carte in regola per regalarci ancora una volta delle grandissime emozioni.

Dove e quando vedere “Tim Summer Hits”

La puntata speciale di Tim Summer Hits è programmata per stasera, venerdì 26 luglio, in prima serata su Rai 1. Il programma inizierà a partire dalle 21 e 25 con un’anteprima condotta dal duo formato da Carolina di Domenico e Gabriele Vagnato e gli spettatori potranno seguire la serata in contemporanea anche su Rai Radio 2.