Andrea Delogu, Francesco Montanari volta pagina: il nuovo (presunto) flirt

Il matrimonio di Andrea Delogu e Francesco Montanari è ormai arrivato al capolinea: pare che la presentatrice e speaker radiofonica si sia lasciata alle spalle tutto il dolore della separazione con il modello Luigi Bruno, e adesso anche l’attore potrebbe aver ritrovato il sorriso con un nuovo amore.

Francesco Montanari, il presunto flirt

L’attore di Romanzo Criminale fino a ora aveva mantenuto un certo riserbo sulla sua vita privata, ma adesso potrebbe aver trovato la felicità accanto a un nuovo flirt. Il condizionale è d’obbligo, perché non c’è stata alcuna dichiarazione ufficiale, eppure sul profilo Instagram di Francesco Montanari ha fatto capolino una donna misteriosa.

Nelle storie pubblicate nelle ultime ore l’attore ha mostrato una donna con i capelli biondi a caschetto, che ha fatto di tutto per non farsi riprendere. Nelle clip Montanari ha scherzato sul disordine presente nella camera da letto, una confusione dovuta alla preparazione delle valigie per il ponte di Ognissanti.

È palese che Francesco stia trascorrendo un lungo e romantico weekend in compagnia della donna, che ha fotografato anche in barca, sempre senza mostrarla in volto. È chiaro che qualcosa stia cambiando nella vita dell’attore, anche se al momento quelli lanciati sono semplici indizi: del resto c’è tempo per ufficializzare una nuova relazione.

Andrea Delogu, il nuovo flirt

Ad uscire allo scoperto per prima è stata Andrea Delogu: il settimanale Diva e Donna qualche tempo fa ha pubblicato delle foto di un bacio appassionato con il modello Luigi Bruno. I due non hanno mai ufficializzato la relazione, ma gli osservatori più attenti hanno notato uno scambio di battute su Instagram, che sembra celare una certa confidenza.

Andrea Delogu e Francesco Montanari, la fine del loro matrimonio

La Delogu e Montanari avevano coronato il loro sogno d’amore nel 2016, ma il loro rapporto è sempre stato segnato da una serie di alti e bassi, come aveva raccontato la stessa Andrea: “Francesco mi ha lasciata due volte e quando abbiamo ricominciato, memore di tutto il dolore che avevo provato per lui, perché avevo deciso che era lui l’uomo della mia vita, gli ho detto ‘ok, torniamo insieme ma tu vai in analisi, perché io non voglio vivere con un uomo che un giorno è un malato, un giorno è un assassino, un giorno è l’uomo più felice del mondo’… perché questa poi è la vita con un attore”.

Qualche anno dopo era arrivata la crisi, con Andrea che, intervistata a Le Belve, aveva affermato di essere stata tradita dal marito. “Io credo di avere le corna – aveva detto -. Non ho le prove, ho dei sentori e mezze prove che non si sono mai concluse. Sono sicura che Francesco mi abbia tradito”. Poco dopo, in radio, la presentatrice si era detta pentita per le sue dichiarazioni: “Ero arrabbiatissima, avevamo litigato la sera prima – aveva rivelato -. L’ho fatto da donna arrabbiata, meglio non intervistare una donna arrabbiata. Mi sono lasciata andare. Ho dovuto chiedergli scusa dopo”.

Nel gennaio del 2021 i due si sono detti addio: una nuova crisi ha segnato il loro rapporto e la coppia ha deciso di separarsi nel più stretto riserbo.