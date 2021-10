Andrea Delogu, dopo Francesco Montanari ritrova il sorriso: il nuovo flirt

Potrebbe esserci un nuovo flirt nella vita di Andrea Delogu: non si tratta di Stefano De Martino, come volevano dei gossip recenti, ma del modello Luigi Bruno. La presentatrice e speaker radiofonica sembra che si sia lasciata alle spalle la fine del matrimonio con Francesco Montanari, con il quale ha vissuto un’intensa storia d’amore.

Andrea Delogu, la vicinanza con Stefano De Martino

La conduttrice fino a qualche tempo fa sembrava essere molto vicina all’ex di Belen Rodriguez: il settimanale Oggi aveva lanciato l’indiscrezione, riportando le voci di un forte feeling tra i due. La vicenda si era sgonfiata da sé, tanto che De Martino nei mesi ha più volte ribadito di essere single e felice.

“Sono felicemente scapolo – aveva detto il ballerino in un’intervista a Chi -. Ho imparato a stare da solo e sarà la mia più grande prigione. Quando capisci che la persona con cui stai meglio sei tu è un problema perché si cercano gli altri proprio per non riflettere e riversare su di loro il compito di farlo. Invece quando impari ad ascoltarli è difficile far entrare qualcuno nella tua zona di conforto”.

Andrea Delogu, il nuovo flirt

Nel frattempo però la Delogu starebbe vivendo un nuovo amore: il settimanale Diva e Donna ha pubblicato delle foto di un bacio appassionato con il modello Luigi Bruno. La conduttrice è stata paparazzata in atteggiamenti intimi con la sua nuova fiamma: le foto incriminate, almeno per il momento, sono gli unici indizi di questo nuovo flirt.

Nessuno dei diretti interessati è ancora venuto allo scoperto, anche se qualcuno ha notato uno scambio di battute su Instagram che pare celare una certa confidenza tra i due. Solo il tempo potrà dire se la scintilla scoccata tra i due porterà a una relazione o si spegnerà in fretta.

Andrea Delogu, la fine del matrimonio con Montanari

La fine della storia con Montanari non è mai stata ufficializzata, anche se ormai da mesi i due non appaiono più insieme. La loro relazione è stata caratterizzata da alti e bassi come aveva raccontato la stessa Andrea: “Francesco mi ha lasciata due volte e quando abbiamo ricominciato, memore di tutto il dolore che avevo provato per lui, perché avevo deciso che era lui l’uomo della mia vita, gli ho detto ‘ok, torniamo insieme ma tu vai in analisi, perché io non voglio vivere con un uomo che un giorno è un malato, un giorno è un assassino, un giorno è l’uomo più felice del mondo’… perché questa poi è la vita con un attore”.