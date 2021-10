Belen Rodriguez, perché non servono le critiche su Instagram sui suoi look

Niente di nuovo sotto il sole: Belen Rodriguez è stata criticata per i suoi look, in particolare per alcune borse costose che ha sfoggiato sul suo profilo Instagram. La showgirl e conduttrice è finita spesso al centro delle polemiche per i suoi outfit, l'abbigliamento o un dettaglio costoso. A volte, però, si esagera: non solo è sbagliato promuovere dei toni alti sul web, ma anche sindacare sulle scelte modaiole.

Belen Rodriguez criticata per le sue borse costose

I commenti sulle borse non sono passati inosservati. Da "uno schiaffo alla povertà" fino a "la tua è solo ostentazione", non sono mancati naturalmente i messaggi da condannare assolutamente, che non solo scadono negli insulti, ma che generano polemiche che non hanno un vero e proprio fondamento.

L'alta moda, dopotutto, non è una novità, così come non è in alcun modo impensabile che un volto di punta del mondo dello spettacolo italiano sfoggi determinati accessori. Allo stesso tempo, ormai si conoscono molto bene i prezzi di determinati brand. Quindi, è solo un porre l'accento su qualcosa di già sentito, che ha anche stancato.

Perché è del tutto inutile fare osservazioni del genere

Futili, fuori posto e nella maggior parte maligni, i commenti ai look di Belen Rodriguez non trovano affatto un senso logico. Ed è probabilmente questo il motivo per cui ha deciso di non replicare alle critiche. Lasciar correre, a volte, è l'unica soluzione possibile per spegnere le fiamme delle polemiche.

No, non è ricerca di attenzioni: è una showgirl, una conduttrice, una influencer. Piaccia o meno, il suo lavoro prevede anche la possibilità di sfoggiare capi di tendenza, abbigliamento all'ultimo grido e, sì, accessori che hanno un costo piuttosto alto, dal momento in cui sono numerose le Maison che hanno scelto la Rodriguez come volto e promotrice, ma c'è tanto altro.

Lei stessa non ha nemmeno mai nascosto la sua passione per le borse costose. Alla fine dei conti, sono scelte, e tali devono rimanere. Sindacare su ogni look o acquisto è davvero necessario? A quale profonda riflessione dovrebbe spingere? Forse, semplicemente una: il lato negativo del web è sempre più imperante, e non c'è alcun filtro che riesca in qualche modo a prevenire la deriva.

Per fortuna, Belen ha altro su cui concentrarsi. Non solo il lavoro, ma soprattutto la sua meravigliosa famiglia: da Santiago, il figlio avuto con l'ex Stefano De Martino, a Luna Marì, nata qualche mese fa, senza contare l'incredibile amore che condivide con Antonino Spinalbese.