Chi è Luigi Bruno, il nuovo amore di Andrea Delogu dopo Francesco Montanari

Modello e attore, Luigi Bruno è il nuovo amore di Andrea Delogu. Dopo l’addio a Francesco Montanari, la conduttrice sembra aver trovato la persona giusta per lei. A confermare le indiscrezioni la foto di un bacio, pubblicata su Diva e Donna.

Di Luigi si sa poco e nulla. Sul suo profilo Instagram ha quasi duemila follower e racconta le sue giornate, fra gite, cene con gli amici e shooting di moda. Vive a Milano e non è chiaro come sia avvenuto il primo incontro con Andrea. Di certo il giovane modello è riuscito a regalare il sorriso alla presentatrice Rai dopo un periodo piuttosto difficile.

L’addio a Francesco Montanari

Nel 2016, la Delogu aveva sposato Francesco Montanari, giurandogli amore eterno. Qualche anno dopo era arrivata la crisi, con Andrea che, intervistata da Francesca Fagnani a Le Belve, aveva affermato di essere stata tradita dal marito. “Io credo di avere le corna – aveva detto -. Non ho le prove, ho dei sentori e mezze prove che non si sono mai concluse. Sono sicura che Francesco mi abbia tradito”. Poco dopo, in radio, la presentatrice si era detta pentita per le sue dichiarazioni: “Ero arrabbiatissima, avevamo litigato la sera prima – aveva rivelato -. L’ho fatto da donna arrabbiata, meglio non intervistare una donna arrabbiata. Mi sono lasciata andare. Ho dovuto chiedergli scusa dopo”.

Nel gennaio del 2021 era arrivata una nuova crisi, con tante indiscrezioni, mai confermate, dalla coppia, e un addio avvenuto nel più stretto riserbo. Luigi Bruno sarebbe riuscito nell’impresa di rubare il cuore alla Delogu. La conduttrice sembra aver superato la fine del matrimonio con Francesco Montanari e sarebbe pronta a voltare pagina. Solo qualche giorno fa su Instagram aveva pubblicato uno scatto in cui raccontava nuovi traguardi raggiunti.

La nuova vita di Andrea Delogu

Andrea aveva spiegato di aver realizzato un sogno, quello di comprare casa. “Ho comprato casa – aveva annunciato, pubblicando la foto dell’appartamento con vista su San Pietro -. Il sogno di sempre, da quando da bambina giocavo con la casa delle bambole, da quando da più che adolescente cercavo di trovare un modo per mettere radici e da adulta un posto da chiamare casa”.