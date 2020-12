Chi è Francesco Montanari, il marito di Andrea Delogu

editato in: da

Francesco Montanari è il marito di Andrea Delogu, ma è conosciuto soprattutto per essere uno degli attori più amati del panorama italiano. In moltissimi infatti lo ricordano come il Libanese, protagonista della serie tv Romanzo Criminale, dedicata alla banda della Magliana.

Ma oltre a questo ruolo, Francesco Montanari ha interpretato tantissimi personaggi, sia per il cinema che per il teatro.

Classe 1984, l’attore romano si è avvicinato al mondo della recitazione da giovanissimo, quando un suo professore delle scuole medie ne colse immediatamente il talento, affidandogli il ruolo di mastro Titta in Rugantino. Da allora l’amore per la recitazione non l’ha più abbandonato: si è diplomato all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio D’Amico.

Debutta come attore televisivo nel 2008 nella miniserie Aldo Moro – Il presidente e nello stesso anno con il ruolo del Libanese nella serie tv Romanzo Criminale, ottiene un grandissimo successo.

Nel 2009 recita nel film Oggi sposi e, parallelamente, è a teatro con Sunshine e Il Calapranzi. Nel 2010 è protagonista a teatro di Killer Joe e sul grande schermo di Piccoli equivoci. Prende parte al film Come non detto, mentre nel 2014 è impegnato a teatro con Parole incatenate.

Tra un ruolo al cinema e uno al teatro, ha vestito anche i panni del mafioso Achille Ferro nella fiction Squadra Antimafia e ha anche recitato ne Il cacciatore e nella serie internazionale I Medici, dove ha interpretato Girolamo Savonarola.

Nel 2018 vince il premio come miglior interprete maschile al Cannes International Series Festival per il ruolo che interpreta ne Il cacciatore, e riceve anche il Premio Internazionale Vincenzo Crocitti “Attore in Carriera”.

Per quanto riguarda la vita sentimentale, è sposato dal 2016 con Andrea Delogu. Dopo alcuni flirt – e una storia con la star italo-americana Vanessa Hessler – Montanari ha conosciuto la conduttrice. Il loro primo incontro è avvenuto ad una festa, e per l’attore si è trattato di un vero e proprio colpo di fulmine.

Ha subito provato a chiederle un appuntamento, ma lei non accettato immediatamente le sue avances. Alla fine ha ceduto, e dopo tre anni di fidanzamento i due sono convolati a nozze nel 2016.

Per la coppia però non è stato sempre tutto rose e fiori: la conduttrice ha raccontato in diverse interviste essere stata lasciata per ben due volte da Francesco quando erano ancora fidanzati. Questo tira e molla ha portato Montanari ad andare in analisi. In un’intervista al programma Non disturbare, la conduttrice ha rivelato che andare insieme in terapia ha rappresentato per loro una seconda chance e un’opportunità di crescita personale.