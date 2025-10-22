Andrea Delogu di nuovo con l’ex dopo lo sfogo a Ballando con le Stelle

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Andrea Delogu e Luigi Bruno

Andrea Delogu e Luigi Bruno di nuovo insieme. La concorrente di Ballando con le Stelle e l’ex compagno sono stati paparazzati insieme durante una passeggiata per le vie di Roma. Uno scatto che sembra raccontare un ritorno di fiamma, dopo le dichiarazioni rilasciate dalla conduttrice sul loro addio nel corso dello show.

Andrea Delogu e Luigi Bruno di nuovo insieme

Nello scatto che li ritrae insieme, Andrea Delogu e Luigi Bruno appaiono felici e sorridenti mentre passeggiano con il cane. Segno – forse – di una serenità ritrovata e di un sentimento che non si è mai spento. Proprio ai microfoni di Ballando con le Stelle, la presentatrice aveva raccontato la sofferenza per la fine della sua relazione. Andrea si era commossa, svelando di aver messo fine alla sua relazione con il modello dopo ben quattro anni d’amore. In una clip commovente, registrata dietro le quinte della trasmissione di Milly Carlucci, la presentatrice aveva spiegato: “È stata una storia nascosta per molto tempo, quando è venuta fuori la nostra relazione è chiaro che la differenza di età ha fatto discutere e mi hanno chiesto solo di quello. Io mi sono innamorata di una persona non di un’età”.

La Delogu aveva poi confidato di essere stata frenata all’inizio dalla differenza d’età con Luigi Bruno di 16 anni. “Sì, all’inizio ero purtroppo una di quelle persone che si erano bloccate perché la differenza di età era troppo: 16 anni. Poi però mi sono resa conto che ero una deficiente”, ha ammesso. Andrea aveva parlato della relazione con il modello, considerandola come una delle più importanti della sua vita insieme a quella vissuta con Francesco Montanari. “Siamo stati benissimo. È stata la seconda storia più lunga della mia vita, la storia dove ho imparato di più e la storia che mi ha lasciato di più – aveva raccontato -. Per me è valsa la pena combattere e rimanere anche quando la relazione stava già finendo. Perché rimani fino alla fine, finché puoi. Sto male adesso, sono molto incasinata in questo momento, però, so che ne è valsa la pena”.

Poco dopo Bruno aveva reagito alle sue dichiarazioni mettendo Like ad alcuni video in cui parlava della loro storia d’amore. Un segno, forse, di un possibile riavvicinamento fra i due.

La storia d’amore di Andrea Delogu e Luigi Bruno

Poco dopo la fine del matrimonio con Francesco Montanari, Andrea Delogu aveva iniziato a frequentare Luigi Bruno. La storia d’amore con il modello, che all’epoca aveva 23 anni, era stata oggetto di critiche nei confronti della conduttrice. La stessa Andrea aveva confessato come inizialmente questa differenza d’età l’avesse tenuta lontana da Luigi, nonostante la forte intesa fra i due.

“Luigi ha l’entusiasmo del crescere e di costruirsi il futuro giorno per giorno. se tanti mi scrivono per incoraggiarmi a vivermi questa storia come mi pare, tanti altri si permettono di criticare la differenza d’età. Perché la società mi deve mettere nella condizione di vergognarmi di essere legata a una persona straordinaria? Siamo fuori di testa”, aveva raccontato la presentatrice.