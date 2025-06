Francesco Montanari annuncia il matrimonio con Federica Sorino: “Mi sposo a 40 anni”

Fonte: IPA Francesco Montanari e Federica Sorino

Francesco Montanari è uno degli attori più apprezzati del panorama nazionale: conosciuto dal grande pubblico per aver vestito i panni del Libanese nella serie tv Romanzo Criminale, è attualmente protagonista su Netflix con Maschi veri. Ma, tra un progetto e l’altro, non trascura l’amore: in una recente intervista ha infatti annunciato che convolerà presto a nozze con la fidanzata Federica Sorino.

Francesco Montanari e Federica Sorino si sposano

Estremamente riservato quando si tratta del suo privato, Francesco Montanari si è concesso una piccola eccezione: in una recente intervista a Vanity Fair, infatti, l’attore romano ha parlato della sua storia d’amore con Federica Sorino, annunciando anche di essere in procinto di convolare a nozze con la sua storica fidanzata.

“Non l’abbiamo mai detto. Abbiamo preferito tenerlo “segreto” finora. Io e la mia compagna Federica ci sposiamo il 14 giugno in Puglia” ha rivelato a sorpresa l’interpete di Romanzo Criminale. La fatidica proposta? Sarebbe arrivata in modo piuttosto singolare: “Volevo farla al mare, invece è successo in casa. Era il 25 agosto, io ero in calzoncini, c’erano 40 gradi. Lei era appena tornata dalla Puglia dopo 20 ore di macchina. Era stesa sul divano, distrutta. Io avevo l’anello in tasca. E semplicemente le ho chiesto: “Tu che programmi hai per i prossimi 50 anni?”. Lei mi ha risposto che avrebbe voluto viaggiare di più in America. “Sì, ma con chi?”, ho continuato io. A quel punto ho tirato fuori l’anello, e lei ha capito”.

Anche la scelta della location non è stata casuale, ma è ricaduta su un luogo particolarmente caro a Federica, la Puglia: “La sua nonna paterna era di Torre a Mare, ed è venuta a mancare durante il Covid. Mi dice sempre: “Mi dispiace che tu non l’abbia conosciuta”. Ci siamo conosciuti d’estate, e quel posto ci sembrava perfetto. La Masseria Mozzone, dove si terrà la cerimonia, è un luogo magico, semplice ma elegante. L’abbiamo immaginata come una festa di paese, con le persone a cui vogliamo bene”. Si tratta delle seconde nozze per il protagonista di Maschi veri, che dal 2016 al 2020 era stato sposato con la conduttrice Andrea Delogu.

Francesco Montanari e la storia d’amore con Federica Sorino

Nonostante la popolarità di Francesco, la sua relazione con Federica è nata nel più classico dei modi: a combinare l’incontro sono stati due amici, che hanno organizzato un appuntamento al buio. “La prima volta è andata malissimo. Poi ci siamo rivisti per caso in un ristorante. Abbiamo parlato a lungo. Lei è una psicologa. Mi affascinava il suo mondo. Quella sera le ho chiesto una visita, lei mi ha risposto: “Ormai ci conosciamo, non si può più fare”. Le ho chiesto il numero e da lì è iniziata. Abbiamo vissuto una bellissima estate, quattro anni fa” ha fatto sapere Montanari.

Quattro anni in cui, anche grazie alla sua compagna, Francesco ha imparato molto su sé stesso e sull’amore: “Ho capito che l’amore è una scelta. Per anni l’ho immaginato come qualcosa di travolgente, di istintivo. Invece ho capito che funziona solo se ogni giorno scegli di esserci. Non parlo di monogamia o di fedeltà come regole imposte, ma di volontà costante. Di impegno reale, emotivo, anche nei momenti difficili”.

E proprio a proposito di momenti difficili, l’attore romano sembra aver compreso anche l‘importanza della “leggerezza”, da conservare come un bene prezioso: “Ho imparato che puoi essere profondo anche senza farti del male. Federica assorbe tanta sofferenza dal suo lavoro. E nel privato ha bisogno di staccare davvero. Io all’inizio non volevo mai “uscire” mentalmente dal mio mestiere. Ora ho capito che si può – e si deve – separare le due cose. Fa bene a tutto: alla relazione, alla mente, anche all’arte”.