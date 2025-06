Federica Sorino, chi è la moglie di Francesco Montanari

Fonte: IPA Francesco Montanari e Federica Sorino

Lontana dai riflettori e riservatissima sulla sua vita privata, Federica Sorino è la moglie di Francesco Montanari. I due sono convolati a nozze il 14 giugno 2025 in Puglia, con una cerimonia da favola. Ma chi è davvero la donna che ha rubato il cuore al Libanese di Romanzo Criminale?

Chi è Federica Sorino

Quello di Federica Sorino non è un nome noto al mondo dello spettacolo. Classe 1990, riservatissima e poco mondana, la moglie di Francesco Montanari è una psicologa decisamente poco interessata ai riflettori. Psicoterapeuta, terapeuta EMDR (tecnica utilizzata per elaborare traumi) e specialista in psicologia giuridica, ha alle spalle una carriera intensa e multidisciplinare. È anche la presidente dell’associazione culturale Corti da Legare, un progetto che unisce arte e psicologia per sensibilizzare il pubblico su temi legati alla salute mentale.

A far innamorare Montanari è stata proprio quell’aura di riservatezza che ha sempre mantenuto nel tempo: “Mi affascinava il suo mondo. Le ho chiesto una visita, ma mi ha detto che ormai ci conoscevamo e non si poteva fare. Da lì ho capito che era diversa”, aveva raccontato l’attore.

Il matrimonio con Francesco Montanari

Nessuna proposta romantica in un luogo magico, ma solo tanta semplicità: Francesco Montanari ha chiesto la mano della compagna – alla quale è legata dal 2021 – in una giornata come tante. “Volevo chiederle di sposarmi al mare, magari al tramonto”, aveva rivelato Montanari. “Invece è successo in casa. Era il 25 agosto, c’erano 40 gradi. Lei era appena tornata dalla Puglia dopo 20 ore di macchina, stesa sul divano, distrutta. Io avevo l’anello in tasca. Le ho chiesto: ‘Tu che programmi hai per i prossimi 50 anni?’”. Lei ha risposto che voleva viaggiare di più in America. “‘Sì, ma con chi?’ ho insistito. Ho tirato fuori l’anello. E lei ha capito”.

I due si sono sposati il 14 giugno del 2025, in Puglia: una scelta non casuale, date le radici di Federica: “La nonna di Federica era di Torre a Mare. È mancata durante il Covid, lei le era molto legata. Quel posto ci sembrava giusto. semplice, elegante, nostro”.

Il loro primo incontro risale a quattro anni fa, durante un appuntamento al buio organizzato da amici comuni che, come ha raccontato l’attore, non andò affatto bene. Eppure il destino volle dare loro una seconda possibilità: si sono ritrovati per caso in un ristorante, e questa volta le cose sono andate diversamente. Dopo una lunga chiacchierata, Montanari è rimasto colpito dal mondo di lei, affascinato dalla profondità del suo lavoro. Con una battuta le chiese se poteva fissare un colloquio, ma lei rispose sorridendo: “Ormai ci conosciamo, non sarebbe etico”. Lui allora le chiese il numero di telefono. Da quel momento, è iniziata la loro storia.

Gli anni insieme a Federica gli hanno insegnato tanto: “Ho capito che l’amore è una scelta. Per anni l’ho immaginato come qualcosa di travolgente, di istintivo. Invece ho capito che funziona solo se ogni giorno scegli di esserci. Non parlo di monogamia o di fedeltà come regole imposte, ma di volontà costante. Di impegno reale, emotivo, anche nei momenti difficili”.

“Essere in coppia con una psicologa è stato un grande arricchimento“, ha svelato l’attore. Che ha aggiunto: “Il confronto, l’ascolto, la capacità di dare un nome alle emozioni: tutto questo ha permesso alla relazione di crescere. “Parlare, anche quando è difficile, è il segreto per restare insieme“.