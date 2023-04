“Ferragni accademia militaresca”: Luca Vezil, ex di Valentina, svela i segreti dei Ferragnez

Fonte: IPA Valentina Ferragni e Luca Vezil

Per anni lo hanno chiamato semplicemente il fidanzato di… Oggi Luca Vezil è pronto a mostrare cosa è in grado di fare, nelle vesti di protagonista e non più come spalla della più famosa compagna. L’ex fidanzato di Valentina Ferragni sarà il conduttore di Are you the one Italia, in onda sulla piattaforma streaming Paramount+.

Prima di approdare sugli schermi degli italiani, l’influencer che punta al grande schermo si è raccontato senza remore al Corriere della Sera. Senza timore sì, ma senza mai superare i limiti, così come gli ha insegnato “l’accademia militaresca” di casa Ferragni, di cui ha rivelato le dinamiche mai mostrate sui social.

Luca Vezil e la nascita del mito Ferragni: “Accademia militaresca”

“Il fatto di essere stato a lungo nella famiglia più mediatica d’Italia ha avuto un peso, non ha senso negare. Solo durante il matrimonio di Chiara e Fedez hanno iniziato a seguirmi 300mila persone in più”, racconta, sincero, Luca Vezil, l’ex fidanzato di Valentina Ferragni. “C’è sempre stato chi mi diceva che ero solo il fidanzato di… o il fidanzato della sorella di… o anche il fidanzato della sorella della moglie di… e via così, fino alla quinta generazione. In realtà io e Valentina ci siamo fidanzati quando Chiara stava iniziando a usare i social e io, confesso, non sapevo proprio chi fosse”.

Il potere dei social, però, Vezil cominciò a comprenderlo presto, prima dell’allora fidanzata: “Sono stato io a convincere Vale a usare i social: lei era un po’ restia perché lo faceva già sua sorella. Aveva 20 anni, io 21 e con molta leggerezza abbiamo iniziato a pubblicare. Un giorno trovammo una mail in cui dicevano a Valentina: ti regaliamo una maglietta se fai una foto in cui la indossi. Le dissi: ti piace la maglietta? Se sì allora fallo, ti faccio io la foto. Da lì è nato tutto”.

Poi, racconta l’influencer, i vestiti hanno cominciato ad arrivare in regalo anche a lui: “Io mi metto sempre in fondo alla coda, però sì, ho fatto parte di un mondo che scoprivamo man mano. Sono sincero, anche quando hanno iniziato a regalarmi i primi abiti, io pensavo solo: bello, vestiti gratis. Non mi aspettavo che potessero girare tutti quei soldi. Il mio primo contenuto a pagamento fu la pubblicità di un caffè fatto nella cucina dei miei genitori, anche un po’ bruttina. Per una foto mi diedero 50 euro”.

Dalla pubblicità del caffè Luca Vezil è passato alle campagne pubblicitarie nazionali, gli inviti alle fashion week e l’ingresso ufficiale nel mondo dei jet set, senza mai uno scivolone: “Vengo da una scuola molto rodata, quella della famiglia Ferragni. Più che una scuola un’accademia, per certi versi anche piuttosto militaresca: sanno bene dove spingersi e dove invece non è il caso”. I Ferragnez condividono tutto, senza mai rivelare nulla, prova ne è il silenzio che aleggia attorno alla presunta crisi tra Chiara e Fedez.

Luca Vezil: “Di Valentina Ferragni non parlerò mai”

Dalla famiglia di Chiara Ferragni Luca Vezil sembra aver imparato soprattutto la lealtà: “Mi è stato offerto parecchio per raccontare la fine della mia storia – ha svelato l’influencer – ma non lo farò mai”. Lo scorso inverno, dopo più di 9 anni insieme, Vezil e Valentina Ferragni si sono lasciati, ma i motivi reali dietro la rottura non sono mai stati svelati. Segno della stima che entrambi ancora nutrono l’uno verso l’altra.

“Non ho mai voluto altro che vederti felice. Tanto cose sono cambiate, ma non cambierà la mia stima nei tuoi confronti. Sono così felice che stai realizzando ogni tuo sogno” ha scritto la sorella più famosa d’Italia su Instagram dopo aver appreso dell’esordio televisivo dell’ex fidanzato, mentre pare abbia iniziato a frequentare l’attore spagnolo Manu Rios, di dieci anni più giovane.