Valentina Ferragni, nuovo amore dopo Luca Vezil: svela tutto su Instagram

Fonte: IPA Valentina Ferragni "presenta" il nuovo fidanzato su Instagram

L’estate porta con sé un nuovo amore per Valentina Ferragni. È tempo di lasciarsi alle spalle il dolore per la fine della storia con Luca Vezil, così come la grande amarezza per il trattamento ricevuto sul web.

Ha infatti avuto modo di parlare di come sia stata dipinta come “la cattiva della situazione”, quando in realtà le cose sono andate diversamente. Oggi è serena e non ha intenzione di nasconderlo, arrivando addirittura a “presentare” nelle storie Instagram il suo nuovo fidanzato, o presunto tale.

Valentina Ferragni: chi è il fidanzato misterioso

Dopo un anno di lavoro ed eventi, Valentina Ferragni si gode un po’ di vacanze in Toscana, precisamente a Forte dei Marmi. Attraverso le sue storie Instagram tiene aggiornati i follower, ben 4.5 milioni, approfittandone anche per qualche sponsorizzazione.

Il lavoro per la celebre influencer non termina mai realmente. Appena giunta in Toscana, la sorella minore di Chiara Ferragni ha messo le cose in chiaro, lanciando un suggerimento ai suoi fan, che hanno subito fatto partire il passaparola sui social, al grido di: Valentina Ferragni è fidanzata.

Il suggerimento era insito nella foto scattata al suo adorato cagnolino, Pablo. Era infatti possibile leggere: “La nostra mascotte”. L’uso del plurale non è di certo passato inosservato ma non c’erano prove concrete. Avrebbe infatti potuto far riferimento a un gruppo di amiche.

Tutto è cambiato radicalmente, però, quando ha pubblicato un divertente video che mostra il suo cane tentare di nuotare. A tenerlo in acqua è un ragazzo misterioso, che lo aiuta ad arrivare fino in spiaggia. Come se non bastasse, è stata poi pubblicata una foto di lui che cammina con una borsa da mare, parte delle sponsorizzazioni di lei, mostrandosi però di spalle.

Nessun tag grazie al quale indagare e tutto lascia pensare che la Ferragni voglia tutelare per ora la propria privacy. Dopo quanto successo con Luca Vezil, avrà ben pensato di rigettarsi con molta cautela nella tempesta del gossip.

La verità su Luca Vezil

Non è stato di certo facile riuscire a voltare pagina per Valentina Ferragni, soprattutto dopo essersi ritrovata come la “cattiva”, e soprattutto quella che non ha minimamente sofferto dei due. Oggi entrambi sembrano star voltando pagina, con lui che ha ufficializzato la sua nuova relazione con la modella Virginia Stablum.

Staremo a vedere cosa accadrà con la sorella di Chiara, che pare aver trovato l’amore. Nel frattempo ha deciso di fare chiarezza sul passato, dicendo la sua. Su Instagram ha voluto parlare un po’ di quanto accaduto e di cos’ha vissuto.

Nel corso di un Q&A (domanda e risposta) con i suoi fan, ci ha tenuto a sottolineare come questo sai un momento molto bello della sua vita. Ora si è ritrovata, dopo essere stata costretta a ricostruirsi da zero, ha spiegato.

“Non sono stata molto bene negli ultimi anni, ma ora sono felice, probabilmente anche più di prima”. Impossibile non parlare d’amore, che ha detto arriva e basta, senza essere necessariamente pronti ad accoglierlo.

E Luca Vezil: “Non mi sono sentita molto capita negli ultimi mesi. Non sono una persona che ama piangersi addosso ma tante volte il mio silenzio è stato strumentalizzato. Sono passata come cattiva, quando non c’è cosa più falsa. Non amo farmi vedere quando sto male. Solo questo”.