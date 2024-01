Fonte: IPA Paola Di Benedetto conferma la rottura con Raoul Bellanova

La storia d’amore tra Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova è giunta definitivamente al capolinea. Tutto era cominciato la scorsa estate quando, dopo varie indiscrezioni, la stessa conduttrice radiofonica aveva confermato di essere felicemente al fianco del calciatore della Nazionale Italiana Under 21. Stavolta, però, la conferma è tutt’altro che dolce e arriva dopo le voci di tradimento che si sono susseguite nelle ultime settimane.

Paola Di Benedetto rompe il silenzio sulla rottura con Raoul Bellanova

Un volto noto sui social come Paola Di Benedetto non avrebbe potuto fare altrimenti se non raccontare in prima persona come stanno le cose proprio ai follower di Instagram. È sulla piattaforma che ha deciso di rompere il silenzio, confermando quanto si vociferava già da qualche tempo: l’amore con Raoul Bellanova sbocciato la scorsa estate è finito, senza possibilità di ritorno.

“Ciao a tutti. Io e Raoul volevamo confermare la fine della nostra storia – si legge tra le storie di Instagram -. Lo facciamo per onestà nei vostri confronti visto che, con piacere, abbiamo spesso condiviso momenti della nostra vita con voi. Ci tenevamo a sottolineare che non c’è stato nessun tradimento, ma abbiamo semplicemente capito che i nostri caratteri e le nostre vite non avrebbero mai trovato un punto d’incontro e dopo ripetuti tentativi questa decisione è stata inevitabile. Auguro a Raoul ogni bene per la sua vita e il suo lavoro. Un saluto a tutti voi”.

Poche parole ma molto chiare, che la speaker radiofonica ha sentito l’esigenza di condividere per una ragione molto semplice: si è vociferato non solo della rottura, ma anche di un presunto tradimento alla base della stessa che Paola Di Benedetto, con il suo messaggio, ha definitivamente smentito.

Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova, la verità sul tradimento

Il messaggio condiviso su Instagram da Paola Di Benedetto non è arrivato proprio come un fulmine a ciel sereno. Chi segue la influencer e speaker radiofonica aveva già notato qualche “movimento sospetto” proprio sul suo profilo social da quasi 2 milioni di follower.

Dapprima erano improvvisamente sparite tutte le foto che la ritraevano al fianco del fidanzato, poi ad aggiungere dubbi erano state le parole sibilline (ma non troppo) che aveva scritto l’8 febbraio in occasione del suo compleanno: “Questi 29 anni arrivano con quella consapevolezza, quella dei grandi, che dei miei problemi, alla fine dei conti, risponderò sempre e solo io. La cosa bella, però, è che hanno lasciato spazio ad una Donna con le spalle molto larghe e forti ma anche molto fragile. E la fragilità va maneggiata con cura. Per questo ho capito che è importantissimo selezionare con attenzione le persone che vogliamo intorno a noi, assorbiamo da esse più di quanto pensiamo”. Che si riferisse proprio a Bellanova?

Tutto ciò dopo che Alessandro Rosica, noto come “Investigatore Social”, aveva già spifferato della rottura tra i due già lo scorso 6 dicembre 2023, anticipando di molto l’ultimo messaggio della speaker. Aveva parlato del tradimento di lui e continua a sostenere quanto affermato (le ha dato della “bugiarda” su Instagram), sebbene sia stato smentito. E lui sì che di tradimenti se ne intende (vedi il caso De Martino).