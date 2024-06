L’ultimo degli ospiti vip pronti a svelare il loro lato più familiare nello spensierato podcast di Diletta Leotta, Mamma Dilettante, è Rocio Munos Moralez. La showgirl latina da oltre un decennio compagna dell’attore Roaul Bova. Un amore maturo, ma che mantiene la freschezza dei primi tempi. Anche se il matrimonio sembra ancora lontano…

Rocio Munos Moralez e il “folle” amore per Raoul Bova

Qual è il segreto di un lungo amore dolce come il primo giorno? È la domanda che Diletta Leotta ha rivolto alla sua ospite Rocio Munos Moralez, al fianco di Raoul Bova da poco più di dieci anni. “Neanche io avrei mai pensato a un amore ancora così fresco” rivela lei sincera, raccontando poi di un’unione fatta di complicità e passione.

“Ancora ci cerchiamo, – racconta Rocio – ci vogliamo, tentiamo di sorprenderci, di stupirci l’un l’altro. Non è un amore scontato”. Non è scontato affatto ad ascoltare le romantiche dichiarazioni della showgirl “Se dovessi dire la persona con cui mi piacerebbe di più andare in discoteca a ubriacarmi; la persona con cui vorrei passare una giornata in chiesa a pregare; la persona con cui mi piace andare a fare shopping; con cui mi piace confessarmi, raccontare le mie fragilità, ascoltare le sue… E anche con cui mi piace fare quelle folli che non si possono raccontare a nessuno, è Raoul!”.

Quali sono queste follie? “Tante. Noi quando ci allontaniamo troppo, ci manchiamo troppo e quando ci ritroviamo, ci piace ballare anche a tarda sera in casa. Infatti, i vicini ci odiano. Quando andiamo in vacanza, la prima cosa che facciamo è andare in discoteca”.

Ma il matrimonio sembra lontano

Rocio e Raoul Bova si conobbero su un set nel 2012, parlavano due lingue diverse, avevano età diverse e vivevano in diversi paesi: “Sulla carta non eravamo fatti l’uno per l’altra”. Anche se lui “era un uomo bellissimo, serio professionale, non sapevo che fosse un attore famoso in Italia. C’è voluto anche del tempo prima di fidanzarci”.

Eppure, dieci anni dopo, eccoli ancora insieme innamorati come non mai: “Ci amiamo per quello che siamo e, anche nei momenti in cui abbiamo fallito, ci siamo rinnamorati”. Lei si è trasferita in Italia per stargli vicino e frutto del loro amore sono due belle bambine: Luna, nata nel 2015, e Alma, arrivata tre anni dopo. “Loro sono il mio punto di salvezza, la mia gioia più grande. Le mie bambine sono le mie compagne e anche i no li do con il sorriso”.

Il prossimo step, si potrebbe pensare, sarebbero le nozze. Ma al momento, sembrano non essere all’orizzonte. “Mi sarebbe piaciuto sposarmi e vorrei farlo, lo ammetto. – ha confessato Rocio a Diletta Leotta – Ma non è per me l’obiettivo da raggiungere”. Non è un obiettivo, ma un sogno sì: “Mi piacerebbe fare una festa per festeggiare il nostro amore, questo sì”.

A ostacolare l’unione sembra essere la reticenza di Raoul, uno degli uomini più affascinanti d’Italia ma, a quanto pare, poco intraprendente. “Per me non può essere la donna a chiedere di sposarsi. – ribadisce Rocio – Quindi non lo farei mai io con Raoul”. Raoul, hai sentito?