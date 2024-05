Fonte: IPA Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova sono tornati insieme

È di nuovo amore tra Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova. Con una foto condivisa su Instagram, in occasione del compleanno del giocatore, l’ex Madre Natura di Ciao Darwin ha ufficializzato il ritorno di fiamma. I due si erano detti addio lo scorso gennaio a causa di alcune divergenze caratteriali ma la distanza, a quanto pare, ha fatto capire l’importanza di questo sentimento e così è arrivata la seconda opportunità.

Ritorno di fiamma tra Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova

“Buon compleanno amore”, ha scritto Paola Di Benedetto in una story social, a corredo di una foto che la ritrae abbracciata a Raoul Bellanova davanti alla torta di compleanno del difensore del Torino. La coppia si è mostrata sorridente e raggiante, al settimo cielo per questo ritorno di fiamma. L’ex vincitrice del Grande Fratello Vip ha celebrato i 24 anni dello sportivo, piena di gioia al suo fianco.

Una svolta che piace ai più romantici e che sicuramente dimostra che questa unione è solida e profonda, al di là delle malelingue. Quando Paola e Bellanova sono usciti allo scoperto, infatti, la Di Benedetto è stata criticata da qualcuno per via della differenza d’età (lei è più grande di lui di cinque anni). Ma certe intese vanno al di là dell’ipocrisia e del perbenismo e la speaker radiofonica ha dimostrato la solidità di questo rapporto con Raoul.

Non è chiaro da quanto tempo Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova siano tornati ad essere una coppia ma quel che è certo è che c’è tanta sintonia e voglia di un futuro insieme. Per amore, infatti, Paola ha iniziato a fare la spola tra Milano, dove vive, e Torino, dove invece risiede il fidanzato per motivi lavorativi. Più volte si è parlato di progetti importanti come matrimonio e figli e chissà che non sia già arrivato il momento per realizzarli.

Perché Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova si erano lasciati

Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova si erano lasciati lo scorso gennaio. Ad annunciare la rottura era stata la modella e influencer con una breve nota social: “Ci tenevamo a sottolineare che non c’è stato nessun tradimento, ma abbiamo semplicemente capito che i nostri caratteri e le nostre vite non avrebbero mai trovato un punto d’incontro”, aveva scritto.

Incomprensioni caratteriali che però sarebbero state superate e per questo Paola e Raoul avrebbero deciso di dare un’altra chance al loro legame. La Di Benedetto ha conosciuto Bellanova nell’estate 2023 tramite alcuni amici in comune e i due sono diventati subito inseparabili, tanto da condividere la loro quotidianità con follower e curiosi.

Per Paola Di Benedetto si tratta del secondo calciatore nel suo curriculum sentimentale. Dal 2014 al 2018 ha amato Matteo Gentile, concorrente del Grande Fratello di Barbara D’Urso. Successivamente è stata legata a Francesco Monte e ai cantanti Federico Rossi (del duo Benji e Fede) e Rkomi. Ha avuto un breve flirt – mai confermato – con il tennista Matteo Berrettini.

Chi è Raoul Bellanova, il fidanzato di Paola Di Benedetto

Classe 2000, Raoul Bellanova è un giovane calciatore, di ruolo difensore. Nato a Rho, è cresciuto nelle giovanili del Milan. Per un breve periodo ha giocato in Francia, a Bordeaux. Successivamente ha militato in diverse squadre italiane: Atalanta, Pescara, Cagliari, Inter, fino ad arrivare al Torino. Non sono note storie d’amore precedenti all’incontro con Paola Di Benedetto.