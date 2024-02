Federico Rossi compie 30 anni: da Benji e Fede alla storia travagliata con Paola Benedetto

Fonte: IPA Federico Rossi compie 30 anni

Raggiunta la soglia dei 30 anni per Federico Rossi, il cantante diventato idolo delle nuove generazioni grazie alla carriera nata con il duo Benji&Fede e proseguita da solista. Tra successi, litigi che hanno causato una rottura profonda tra lui e il suo collega e amico Benji e la fine della relazione con Paola Di Benedetto, i primi 30 anni di Federico sono stati intensi, ma anche pieni di soddisfazioni.

Federico Rossi, l’inizio della carriera

Nato a Modena il 22 febbraio 1994, Federico Rossi ha sempre sognato di lavorare nel mondo della musica. Una passione che il cantante, da ragazzo, ha alternato a quella per il calcio. In un’intervista per Vanity Fair aveva raccontato: “Ho giocato a calcio per 14 anni, ma fin da bambino cantare era il mio sfogo. I vicini si lamentavano perché cantavo sempre: al mattino presto, al pomeriggio e alla sera. Parlando con i miei ho capito che dovevo insistere, così ho fatto 2 anni di scuola canto. Da lì è partito tutto.”

Un’insistenza che, nel 2010, lo ha portato a coronare il suo sogno. Il 10 dicembre di quell’anno, infatti, Federico inizia a collaborare con Benjamin Mascolo. Un incontro fortunato, che i due sanciscono alle 20,05, un orario per loro molto importante perché segna il messaggio che Federico ha mandato a Benji chiedendogli espressamente di fondare un duo. Dopo aver pubblicato i primi video su YouTube, la loro notorietà esplode: nel 2015 Warner Music Italy pubblica il loro primo album. Da questo momento in poi, la carriera di Rossi e del collega è letteralmente esplosa.

Fonte: IPA

Partecipano al Coca-Cola Summer Festival con il loro singolo Tutta d’un fiato, e il successo del primo album permette loro di esibirsi in una prima torunée con pezzi come Lunedì, Lettera e “New York. Nel 2016 calcano il palco del Teatro Ariston durante la serata dedicata alle cover con Alessio Bernabei e pubblicano 0+, il secondo album che è risultato uno dei 10 dischi più venduti in Italia nel 2016 anche per via di brani cantanti con grandi della musica come Max Pezzali e Annalisa.

La fine del duo e la carriera da solista

A febbraio 2020, proprio durante il grande successo di Dove e quando, Benji&Fede decidono di sciogliere il duo. Una scelta presa per via di diverse divergenze e momenti di difficoltà emotiva di entrambi. In un’intervista per Cosmopolitan Federico aveva raccontato: «La decisione non è stata mia, ora posso dirlo. Ero in studio. Un giorno Benji arriva e mi dice che non riesce più a stare dentro a questo rapporto. Ho detto: ‘Ok, ma sai che forse adesso posso dare sfogo a quello che sono io davvero? A dare il via a un’altra concezione della mia vita personale’. E quindi subito dopo ho deciso di guardarla così, anche perché non avevo alternativa di guardarla in altro modo. Ma non ho mai sofferto questa cosa. Se è successa, se è arrivato a dirmelo, vuol dire che c’era un punto di rottura che non avrebbe permesso che le cose rimanessero come erano state fino a quel momento. Ho preso atto e sono andato per la mia strada.”

Da qui la volontà di continuare la carriera come solista. Il cantante ha pubblicato brani come Pesche, Non è mai troppo tardi, Sol y mar con Ana Mena. Nel 2023 Federico ha poi pubblicato Maledetto mare e Fiore sulla luna.

La relazione tra Federico Rossi e Paola Di Benedetto

Federico Rossi è anche noto per la sua bellissima storia d’amore con Paola Di Benedetto. Una relazione durata tre anni, segnata da alcuni gossip su presunti tradimenti, poi finita nel 2021. Una decisione che è stata un fulmine a ciel sereno per i fan, e che la presentatrice ha commentato in un’intervista: “Sui social uno fa vedere quello che vuole, poi le persone non sanno tutti i retroscena. Non è che se uno litiga, sta male o va via di casa lo condivide. Ci sono tante cose che le persone non potranno mai sapere. Detto questo era da qualche mese che le cose non andavano.”

Fonte: IPA

Oggi i due sono in ottimi rapporti: nel 2023 i social hanno pensato a un riavvicinamento dei due per via di una foto scattata durante un concerto in cui i due sembravano essere molto vicini. Una voce subito smentita dalla Di Benedetto, che ha commentato: ““Il gossip fa parte del gioco. Mi sveglio la mattina e non si sa mai cosa posso leggere. La prendo sempre con il sorriso, mi diverto, anche perché bisogna divertirsi. Il rapporto con Federico Rossi? Assolutamente di amicizia. Amicizia e basta.”