Musica animale, testo e significato del nuovo singolo di Benji & Fede

Dopo anni di silenzi e rancori, i fan di Benji & Fede possono finalmente tornare a cantare e ballare sulle canzoni del loro gruppo preferito. I due cantanti, dopo aver annunciato una reunion programmata in un grande concerto, non hanno perso l’occasione di pubblicare un nuovo singolo. Musica animale non è solo una hit estiva, ma anche il pezzo che sancisce il loro riavvicinamento. Ecco testo e significato.

“Musica animale”, significato della canzone di Benji & Fede

Un riavvicinamento, quello tra Benji & Fede, che non poteva trovare più appoggio ed entusiasmo dai fan. Il duo, che dopo essersi diviso per alcune divergenze ha deciso di tornare a fare musica insieme, non solo ha annunciato un concerto programmato per il 16 novembre 2024 all’Unipol Forum di Assago, ma anche pubblicato un nuovo pezzo.

Complice una lettera a cuore aperto di Benji, tra i due è tornata la serenità e l’affinità professionale, culminata dalla speranza che Musica animale possa essere la nuova hit dell’estate 2024.

Il brano è un viaggio alla ricerca del senso del pop, che ha l’obiettivo di arrivare a tutti, proprio come tutta la discografia del duo. Nel video Benji & Fede omaggiano tanti grandi della musica pop e non solo, con rimandi a Bruno Mars, Blink 182, The White Stripes e Drake.

“Ci auguriamo che questo brano possa diventare la colonna sonora di un’estate indimenticabile, oltre che del nostro ritorno insieme.” hanno detto i due cantanti.

“Musica animale”, testo della canzone di Benji & Fede

Mi sento come un venerdì sera

Tanto domani è sabato

Che cosa ci faccio qui

Qui da solo con le cose mezze aperte e mezze no

Lo capisci il senso del pop

Ohh ohh ohh

Le capisci le nuvole

Ohh ohh ohh

Ci siamo tutti dentro

Come nell’azzurro

Mare di agostooo

Sale sale sale

Questa musica animale

Che fa male male male male ma

Ma che ti vuole riscaldare

Con te vorrei impazzire

Sulla spiaggia del prossimo bar

Del prossimo bar

Oggi è sabato sera

Domani non si va a scuola

E chi se ne frega

Puoi dirmi quello che ti pare

Su dimmi quello che ti pare

Lo capisci il senso del pop

Ohh ohh ohh

Ci credi alle favole

Ohh ohh ohh

Ci siamo tutti dentro

Come nell’azzurro

Mare di agostooo

Sale sale sale

Questa musica animale

Che fa male male male male ma

Ma che ti vuole riscaldare

Con te vorrei impazzire

Sulla spiaggia del prossimo bar

Del prossimo bar

Sale sale sale

Questa musica animale

Che fa male male male male ma

Ma che ti vuole riscaldare

Con te vorrei impazzire

Sulla spiaggia del prossimo bar

Del prossimo bar

Un passo di tango

Un colpo ad effetto

Il toro si ferma

E con lui anche il vento

Non riesco a parlarti

Avvicina la bocca

Nei nostri bicchieri

Non c’è più una goccia

Se chiudo gli occhi mi gira la testa

Respiro il tuo collo

E mi sento nel posto

Giusto al momento giusto

Giusto al momento giusto

Sale sale sale

Questa musica animale

Che fa male male male male ma

Ma che ti vuole riscaldare

Con te vorrei impazzire

Sulla spiaggia del prossimo bar

Del prossimo bar

Sale sale sale

Questa musica animale

Che fa male male male male ma

Ma che ti vuole riscaldare

Con te vorrei impazzire

Sulla spiaggia del prossimo bar

Del prossimo bar