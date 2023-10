Benji celebra un nuovo inizio con “Sobrio”: testo e significato

Dopo la fine della relazione con Bella Thorne e la rottura dell’amicizia con Federico Rossi, Benjamin Mascolo, membro dell’ex duo Benji & Fede, era sparito dalle scene. Solo negli ultimi tempi il cantante è tornato a parlare di sé, portando a galla tante scomode verità. Lo abbiamo sentito raccontarsi a cuore aperto, senza tralasciare nessun dettaglio sulla sua vita dopo il difficile scioglimento del duo musicale e tutto ciò che questo ha comportato. Ora, Benji ha deciso di tornare a cantare, questa volta da solo, per celebrare la sua “rinascita”. Sobrio è il nuovo singolo uscito il 13 ottobre 2023 che riepiloga un periodo buio, complicato. Vediamo il testo e il significato della canzone.

Benji: il significato di “Sobrio”, il nuovo singolo

Non è mai facile uscire da un periodo buio della propria vita, né tantomeno trovare la forza di raccontarlo. Ma Benji, all’anagrafe Benjamin Mascolo, è riuscito a trovare quella forza e a incanalarla in Sobrio, il nuovo singolo uscito il 13 ottobre 2023 che racconta il suo periodo di dipendenza. Un brano che pare essere una confessione, un racconto di espiazione di un periodo difficile fatto di lotta contro se stessi e le proprie dipendenze, cercando di vincere quel moto autodistruttivo che tanti subiscono ma che non sempre e facile descrivere e superare. Sobrio è proprio questo: l’inizio di una nuova vita e di un nuovo progetto che ha come obiettivo il guardarsi dentro senza pregiudizi e preconcetti con la consapevolezza che non è la droga a essere insostituibile e che la vita, anche se fatta di alti e bassi, deve essere vissuta provando ad essere sempre la versione migliore di se stessi. Un messaggio forte che forse potrà aiutare tante persone che vivono un momento di sconforto, e che potrebbero aver bisogno di una spinta per riuscire a reagire. Con questo singolo Benji apre un nuovo progetto discografico ripercorrendo gli anni del successo, della divisione del duo Benji & Fede e di tutto quello che c’è stato dopo.

“Sobrio”: testo della canzone

Giuro sono so so so so so sobrio

occhi rossi

sento flash flash flash troppe foto

ti ho amata così tanto che quasi ti odio

tutto quello che mi dai mi lascia vuoto

Benvenuta alla mia festa, welcome to my head

se vuoi restare, resta

I don’t fucking care

siamo in 830 personalità di me

ognuna sai è diversa, pensa solo a se goddamn

sono pazzo, crazy, faccio ciò che voglio insieme a te

finche non mi schianto

up and down, up and down

sei tu che hai scelto me

dopo il primo ciao

Giuro sono so so so so so sobrio

occhi rossi

sento flash flash flash troppe foto

ti ho amata così tanto che quasi ti odio

tutto quello che mi dai mi lascia vuoto

Soli ci facciamo un trip, yeah

ci piace viaggiare così, yeah

siamo noti tutti e due bi

io bipolare invece tu bi sex

sono io che ne ho sempre bisogno

e non sei tu che sei speciale

mi hai tolto l’aria e pure il sonno

dimmi ora cosa mi rimane

Giuro sono so so so so so sobrio

occhi rossi

sento flash flash flash troppe foto

ti ho amata così tanto che quasi ti odio

tutto quello che mi dai mi lascia vuoto

(Giuro sono so so so so so sobrio

occhi rossi

sento flash flash flash troppe foto

ti ho amata così tanto che quasi ti odio

tutto quello che mi dai mi lascia vuoto)

Il monologo di Benji a “Le Iene”

Sobrio è solo un primo passo musicale del racconto che Benji ha iniziato a fare della sua lotta contro le dipendenze. Lo aveva già fatto a cuore aperto durante l’intervista per OneMorePodcast e durante la puntata di Le Iene, in cui aveva raccontato le sue sensazioni prima e dopo le dipendenze e lo aveva fatto senza filtri, pronto per celebrare la sua rinascita personale e discografica.

“Sono passati 478 giorni da quando ho costruito, passo dopo passo, la mia rinascita. Rinunciare alle sostanze è stato solo il primo perché le usavo per colmare un vuoto che dopo è solo diventato più evidente. Il 18 giugno del 2022, alle quattro e mezzo del mattino ero steso sul pavimento a fissare una parete, ero sul fondo e ho avuto la certezza che nessuno sarebbe venuto a salvarmi. Quella notte è stata l’ultima in cui mi sono drogato. Il giorno successivo, appena prima del mio 29esimo compleanno, ho scelto di diventare completamente sobrio. Ho messo al primo posto la salute mentale perché, per stare bene fuori, bisogna stare bene dentro. Bisogna sempre ricordarsi che finché respiriamo possiamo rendere la nostra vita un capolavoro. Così mi sono riavvicinato alla mia famiglia, ho deciso di essere libero, tornare a rispettare la mia parola. Quando soffri alimenti la rabbia e pensi di essere circondato da traditori, da persone che ti stanno vicino solo se hai il vento a favore. Ma la dura verità è che se chi ti era vicino non ama quel che sei diventato, a volte, è solo perché vuole di più per te. Questo è quello che ho capito nel momento più basso della mia vita. Ho capito che morire è facile ma è difficile iniziare a vivere per davvero. E per farlo devi chiedere aiuto, devi trovare la forza in te stesso e nelle persone che hai più care. Devi provare in tutti i modi a scrivere la tua prossima pagina anche a costo di strapparla mille volte.”