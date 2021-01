Elisabetta Gregoraci, piccolo infortunio a Dubai per scattare una foto originale

editato in: da

In queste sue vacanze a Dubai, la splendida Elisabetta Gregoraci ha pensato di fare una gradita sorpresa ai suoi fa: voleva essere solamente una foto simpatica – ed effettivamente è riuscita molto bene – ma ha causato qualche piccolo problema alla showgirl, che si è infortunata.

Reduce dalla difficile esperienza al Grande Fratello Vip, dalla quale è uscita solo qualche settimana fa, Elisabetta Gregoraci si sta godendo in questi giorni il caldo sole degli Emirati Arabi, in una vacanza a cinque stelle in compagnia di Flavio Briatore e del figlio Nathan Falco. Dopo aver sofferto molto per la mancanza dei suoi cari, reclusa all’interno della Casa più spiata d’Italia, la showgirl calabrese ha deciso di dedicare tutto il suo tempo alla famiglia. E così ha trascorso con loro delle felicissime feste di Natale, dimostrando una rinnovata armonia con l’ex marito.

Poi, dopo aver festeggiato il Capodanno davanti alle telecamere del GF Vip, è volata a Dubai per raggiungere nuovamente Flavio e Nathan, come testimoniano i social. Sul suo profilo Instagram, tra splendide foto che testimoniano tutta la sua gioia per essere accanto ai suoi affetti più cari, spunta uno scatto decisamente particolare. Elisabetta Gregoraci ha infatti voluto esagerare, lasciandosi immortalare in bikini mentre si appoggia ad una palma a testa in giù.

Nella didascalia, si evince ciò che è accaduto davvero: “Sotto sopra. Risultato della foto: arrivo del medico, abrasione al polpaccio destro, mano incerottata e vari piacevoli taglietti sulla schiena. Buona Epifania a tutti voi!”. Insomma, uno scherzetto che le è costato un brutto quarto d’ora, quando la Gregoraci si è affidata alle esperte mani di un medico per curare le piccole ferite che si è provocata.

Poi, tra le sue storie di Instagram la showgirl ha spiegato meglio quello che è successo: “Niente ragazzi, volevo fare una cosa carina e praticamente mi sono schiantata contro una palma”. Per fortuna si tratta solamente di un piccolo infortunio dalle conseguenze irrilevanti, solo un bel cerotto sulla mano e un po’ di acqua ossigenata qua e là, per disinfettare i taglietti su schiena e polpaccio.

Nonostante l’incidente, la vacanza di Elisabetta continua alla grande. A Dubai sta trascorrendo giornate splendide, e la love story con Pierpaolo Pretelli all’interno del GF Vip sembra solo un ricordo sbiadito. Ma nessun ritorno di fiamma con Flavio Briatore, come lei stessa ha confessato: tra loro rimane un rapporto d’affetto molto forte, però l’amore si è ormai spento.