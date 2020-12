GF Vip, Capodanno con Alfonso Signorini: torna un concorrente squalificato

editato in: da

GF Vip 5, il cast ufficiale scelto da Alfonso Signorini

Stiamo per lasciarci alle spalle un anno davvero complicato, e per la prima volta possiamo festeggiare il Capodanno in diretta con il Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini ha infatti deciso di regalare una splendida emozione al pubblico, con una puntata a dir poco speciale. Per l’occasione, tanti ospiti si alterneranno sul palco – tra questi, anche un concorrente squalificato.

A rivelare qualche succosa anticipazione sull’ultimo appuntamento del 2020 con il GF Vip è il settimanale Chi, sulla sua pagina ufficiale di Instagram. Si parla di una serata eccezionale, all’insegna del divertimento e di tanta buona musica: per una volta, gli inquilini della Casa più spiata d’Italia possono lasciare da parte i timori delle nomination e i malumori che, sempre più con il trascorrere dei giorni, si fanno sentire a causa della reclusione forzata. È tempo di festeggiare, e lo faremo tutti insieme con tante sorprese pronte a lasciarci senza fiato.

Alfonso Signorini avrà in studio diversi ospiti che intratterranno il pubblico in attesa della mezzanotte. In particolare, l’atmosfera sarà allietata da alcuni grandi artisti che si susseguiranno in grandi classici della musica internazionale: accanto a Pupo, che in questa edizione veste i panni di opinionista, potremo rivedere Cristiano Malgioglio e Fausto Leali.

Il primo è stato concorrente del GF Vip solo per pochi giorni, prima di soccombere ad una eliminazione che ha suscitato grande scalpore tra il pubblico. Leali è stato invece squalificato ormai diversi mesi fa per aver pronunciato frasi discriminatorie nei confronti di Enock.

Ma non è tutto: sul palco arriveranno anche Stash e i The Kolors, per un attesissimo ritorno sulle scene. Per il frontman questo è un momento d’oro, visto che solo poche settimane fa è nata la sua bimba Grace. Non potrebbe dunque festeggiare in maniera migliore, con una serata davvero speciale che regalerà grandissime emozioni a tutti i suoi fan.

In studio arriveranno infine Valeria Marini e Rita Rusic, le due storiche nemiche – come dimenticare il loro scontro proprio all’interno della Casa durante la scorsa edizione del GF Vip? Questa volta entrambe metteranno da parte gli antichi rancori per scatenarsi in un balletto travolgente.

Cosa accadrà invece tra le mura di Cinecittà? Anche per i gieffini sarà un appuntamento particolare, visto che verranno divisi in due squadre per una sfida agguerritissima: ciascun gruppo dovrà preparare una propria coreografia e cercare di vincere, visto che la punizione consiste nel trascorrere i primi giorni del 2021 nel Cucurio.

Inoltre i concorrenti si cimenteranno in gare di canto, esibizioni di burlesque e un’inedita sfilata condotta – e commentata – da Tommaso Zorzi, che a quanto pare avrà un ruolo da protagonista in questa serata speciale.