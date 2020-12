GF Vip: Zelletta chiarisce con Natalia e la De Filippi fa una sorpresa a Zorzi

editato in: da

Serata davvero eccezionale, per i concorrenti del Grande Fratello Vip: nel corso dell’ultima puntata, Alfonso Signorini ha regalato loro una splendida sorpresa, che ha in particolar modo conquistato Tommaso Zorzi. Mentre finalmente Andrea Zelletta ha avuto la possibilità di rivedere la sua fidanzata Natalia.

L’appuntamento si è aperto con una visita molto attesa tra il pubblico. Stiamo parlando ovviamente di Maria De Filippi, che per l’occasione si è collegata dallo studio di Amici per “incontrare” gli inquilini della Casa più spiata d’Italia. In passato, Tommaso aveva dichiarato la sua grande ammirazione per la conduttrice, arrivando a dire che per lei sarebbe disposto a fare fotocopie tutto il giorno. Così il Grande Fratello Vip lo ha accontentato: ha potuto parlare con la De Filippi e mettersi alla prova con una fotocopiatrice – con scarsi risultati, ad onor del vero.

L’emozione del gieffino è stata incredibile: in un primo momento ha faticato a trovare le parole per rispondere a Maria, poi si è sciolto un pochino, sebbene le sue mani abbiano continuato a tremare. In effetti, la De Filippi gli ha fatto davvero una bella sorpresa, rivelandogli di aver visto in lui un ragazzo sensibile e ricco di qualità. Poi la conduttrice si è collegata con il resto dei concorrenti, spendendo parole molto carine nei confronti di tutti.

In seguito è stato il turno di Andrea Zelletta, che proprio il giorno di Natale aveva ricevuto un regalo piuttosto sorprendente. Natalia gli ha inviato un dono decisamente particolare, che lo ha lasciato a bocca aperta – e non in senso positivo. In questi giorni, Andrea ha pensato a lungo su quello che può essere accaduto, tanto da far arrabbiare la sua fidanzata, e la risposta è finalmente arrivata grazie ad un faccia a faccia tra i due innamorati.

Stando a quanto rivelato da Natalia, la sua intenzione era solamente quella di fare a Zelletta un regalo semplice che racchiudesse alcune delle cose importanti per loro: il suo profumo, un suo elastico per capelli e la scatola nella quale lui le aveva dato l’anello di fidanzamento. Nessun rancore nelle sue parole, solamente un messaggio conciso come richiesto dalla redazione (e che lei ha preso un po’ troppo alla lettera).

I due sono dunque riusciti a fare chiarezza, sebbene alcune dichiarazioni di Dayane Mello hanno rischiato di rovinare l’armonia. La gieffina ha infatti confessato di aver saputo che, durante le vacanze estive, Natalia avrebbe dormito nel letto con un altro uomo. La Paragoni ha prontamente smentito, e Andrea non ha avuto alcun dubbio nel crederle – in studio, al contrario, qualcuno ha portato a galla dei sospetti. Ma almeno per il momento tra i due innamorati sembra essere tornata la pace.