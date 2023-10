Fonte: IPA Benjamin Mascolo

Parlare a cuore aperto delle proprie dipendenze non è mai semplice, anche se è un tunnel dal quale si è fortunatamente riusciti ad uscire. Eppure, ospite della puntata de Le Iene del 10 Ottobre, Benjamin Mascolo ha dato prova di grande coraggio, raccontando in un emozionante monologo il suo periodo più buio. L’uso di droghe, il fondo e poi la scelta di risalire per non guardarsi mai più indietro: le parole del cantante hanno profondamente commosso, e acceso i riflettori su un tema di grande attualità.

Benjamin Mascolo, la dipendenza dalle droghe e la rinascita

“Sono passati 478 giorni da quando ho ricostruito, passo dopo passo, la mia rinascita. Rinunciare alle sostanze è stato solo il primo passo, perché le usavo per colmare un vuoto che era solo diventato più evidente”: con queste parole, Benjamin Mascolo ha iniziato il suo racconto a Le Iene, aprendosi senza timore su uno dei capitoli più bui della sua esistenza. Il cantante ha ricordato l’ultima notte in cui ha fatto uso di sostanze: ritrovandosi da solo alle 4 del mattino a fissare il soffitto della sua stanza, si rese conto che nessuno l’avrebbe mai salvato.

“La scelta di diventare completamente sobrio è arrivata alla vigilia del mio 29esimo compleanno” ha spiegato Mascolo. Gli step successivi? Il riavvicinamento alla sua famiglia e il ritrovamento dell’integrità perduta, la capacità di mantenere la parola data.

L’importanza della salute mentale

Nella Giornata Mondiale della Salute mentale, Benji ha spiegato come spesso le dipendenze provengano da un malessere interiore: “Ho messo al primo posto la salute mentale, perché per stare bene fuori bisogna stare bene dentro. Quando soffri alimenti la rabbia e pensi di essere circondato da traditori, di persone che ti stanno vicino solo se il vento è a tuo favore. Ma la dura verità è che se chi ti era vicino non ama quello che sei diventato, a volte, è solo perché vuole di più per te”.

Infine, un monito per quanti si ritrovano nella stessa situazione da lui vissuta: “Nel momento più basso, ho capito che morire è facile, ma è difficile iniziare a vivere davvero e per farlo devi chiedere aiuto, devi trovare la forza in te stesso e nelle persone che hai più care. Devi provare in tutti i modi a scrivere la tua prossima pagina. Anche a costo di strapparla mille volte” ha concluso il giovane cantautore lanciando un potente messaggio di riscatto personale.

L’anno più difficile per Benji Mascolo

La lotta contro le dipendenze non è stato l’unico ostacolo che Benji Mascolo si è trovato ad affrontare nell’ultimo anno. Altrettanto dolorosa è stata la fine della relazione con Bella Thorne, con la quale il cantante progettava di convolare a nozze. Un addio, oltre che a divergenze caratteriali e di stili di vita, imputabile anche ai suoi problemi di dipendenza: “Bella mi disse “Finché non risolvi i tuoi problemi con la droga, non possiamo più vivere insieme” ha dichiarato in una recente intervista.

Per rivederla un’ultima volta, Benji ha raccontato di aver fatto uso di ectasy alle 4 e mezzo del mattino e di essersi diretto verso la sua abituazione per parlarle: “Mi spogliai completamente nudo dopo aver scavalcato la recinzione di casa sua, spaventandola enormemente”. Due giorni dopo, suo fratello arrivò dall’Australia per riportarlo in Italia. La sua rinascita era finalmente iniziata.