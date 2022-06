Bella Thorne: “Mi sono svegliata da sola”. È finita con Benjamin Mascolo

Tre anni d’amore, tanto è durata la relazione tra l’attrice Bella Thorne e il cantante Benjamin Mascolo. E mentre lei pubblica delle storie su Instagram in cui commenta con poche parole la sua solitudine, ma senza accennare alla separazione, lui l’ha annunciata con una lunga lettera intrisa di sentimenti.

I due erano fidanzati e promessi sposi.

Bella Thorne si sveglia da sola, mentre Benjamin Mascolo le scrive una lettera d’addio

Poco prima che le parole di Benjmin Mascolo annunciassero la fine della loro relazione, Bella Thorne ha pubblicato una storia tramite il suo account Instagram in cui la si vede al risveglio mentre è a letto. Ad accompagnare il breve video parole che poi hanno trovato una possibile spiegazione nella lettera che Benjamin Mascolo ha affidato ai social. “Mi sveglio da sola”, accompagnate da un’emoji con gli occhi a cuore. Che siano state un messaggio per annunciare la fine dell’amore con il cantante? Per il momento l’attrice non ha scritto nulla di più, ma è stato Benjamin Mascolo ad affidare ai social una lunga lettera d’addio, intrisa d’amore, per annunciare la fine della loro relazione.

“Poco più di 3 anni fa ho incontrato l’essere umano più straordinario di tutti – si legge nel lungo testo pubblicato sui social – . Quel giorno la mia vita è cambiata per sempre e sono profondamente grato per ogni singolo momento che abbiamo condiviso insieme da allora. È stata un’esperienza davvero meravigliosa crescere con lei”. Parole profonde che raccontano di una storia importante, infatti poi il cantante ha aggiunto: “Grazie a questa persona ho imparato cosa significa l’amore incondizionato, qualcosa che avevo imparato solo con i miei genitori e non ero stato in grado di aprirmi di nuovo completamente nella mia vita da adulto prima di incontrarla”.

E nel corso della relazione ha imparato molto come lui stesso ha confessato. Adesso resta quel dolore misto a gratitudine, quei sentimenti che lasciano le storie importanti: “Ora sono pronto per un nuovo capitolo della mia vita e ho piena fiducia in ciò che sarà – ha aggiunto – . Mi sono ripromesso di abbracciare il dolore e il disagio che derivano da questa separazione dalla donna che amo di più e che amerò sempre, sapendo che questi sentimenti che cerchiamo di evitare a tutti i costi sono in realtà il catalizzatore per dare vita a un mondo migliore. Il dolore sarà il mio maestro, proprio come lo è stato l’amore e lo sarà di nuovo quando doveva esserlo”. Tra le tante cose ha anche aggiunto che questa fine non è un fallimento: “Doveva essere, ed è stato bellissimo. Auguro solo il meglio a questa persona e ci sarò sempre per lei. Ti amo. Ben”.

Una lunga lettera di addio che esprime il profondo amore che li ha uniti e per il quale i due avevano altri progetti.

Bella Thorne e Benjamin Mascolo, le nozze saltate

Bella Thorne e Benjamin Mascolo formavano una coppia ormai da diversi anni e i loro piani per il futuro includevano le nozze. Infatti i due avevano annunciato il fidanzamento a marzo del 2021, poi erano stati ospiti a Verissimo dove avevano parlato dell’inizio della loro relazione, il fatto che tra di loro era stato un colpo di fulmine, ma anche di quelle che erano le loro idee per le nozze (prima in Italia e poi negli Stati Uniti).

Ora il loro amore è giunto al capolinea, come ha raccontato il cantante nella sua lunga lettera d’addio.