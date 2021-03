Benjamin Mascolo e Bella Thorne presto sposi: gli auguri di Fede

“She said YES 💍🖤”, ha detto “Sì”. Così Benjamin Mascolo, 27enne cantante dell’ex duo Benji &Fede, ha comunicato via social, sul proprio account Instagram, la proposta di matrimonio, accettata, alla fidanzata attrice americana Bella Thorne, con la quale fa coppia dal 2019.

Immediati i commenti e gli auguri di follower e colleghi, compreso l’ex compagno di avventura Federico Rosso (a sua volta fidanzato con Paola Di Benedetto) che ha espresso su Instagram, la sua felicità per la notizia.

Benjamin, classe 1993, ora solista con il nome b3nm, e Bella Thorne, classe 1997, stanno insieme da un paio d’anni, nonostante la giovane età , la distanza geografica e il caratterino tutto pepe dell’attrice, famosa da quando era bambina, e nota per i suoi eccessi e le sue relazioni ultra chiacchierate, con uomini e donne. Ben però sembra averla fatta capitolare.

Sì, lei è unica, è stupenda, ma non è perfetta. E io? Beh, io sono poco più che un disastro, un vagabondo che naviga in lungo e in largo in cerca di risposte. Eppure ci siamo incontrati per caso, a metà strada tra il mio percorso e il suo, e abbiamo deciso di camminare insieme mano per mano. Non è perfetto, ma è bellissimo così, e non lo vorrei in nessun altro modo