Paola Di Benedetto senza filtri su Instagram: “Non voglio essere perfetta”

Leni, Matilda, Aurora e il coraggio di mostrarsi imperfette

Non è certamente la prima a lanciarlo, ma ogni messaggio di body positivity è una grande conquista per tutte le ragazze e le donne che ogni giorno popolano i social e ne osservano le immagini patinate e artefatte. Paola Di Benedetto ha pubblicato un suo selfie senza filtri, mostrando il suo viso con l’acne: una scelta ben precisa, accompagnata anche da bellissime parole.

Paola Di Benedetto, lo scatto senza filtri

Paola Di Benedetto ha deciso di condividere sui social alcuni dei suoi scatti al naturale, senza l’utilizzo di make up o filtri, mostrando le imperfezioni del suo volto su Instagram.

La showgirl non ha nascosto le sue emozioni, facendo sapere ai suoi follower di star vivendo un periodo stressante e che questo ha delle conseguenza visibili sulla sua pelle. Nonostante la situazione la showgirl ha deciso di pubblicare alcuni suoi scatti al naturale, spiegando quello che le sta accadendo: tanto lavoro, una situazione sentimentale che la fa ancora soffrire, un trasloco, tutti elementi che la stanno inevitabilmente facendo affaticare.

Per Paola è un periodo felice, ma “diciamo che relax e tranquillità sono ben altra cosa”, ha scritto. E in questa situazione la sua pelle ha deciso di mandarle dei segnali, suggerendole di rallentare un po’. “So che tutto questo fra qualche settimana o forse mese, chi lo sa, scomparirà. Ma nel frattempo ho imparato a conoscermi e ad accettare il fatto che essere Umani implica anche accettare di essere imperfetti, vulnerabili e in costante cambiamento. Domani non saremo uguali ad oggi, spunterà un’altra imperfezione, una linea d’espressione, un capello bianco”, ha commentato.

Paola Di Benedetto, il messaggio di autoaccettazione

Nel suo lungo post la Di Benedetto ha condiviso anche un bel messaggio di autoaccettazione: “Chi lo dice che non possiamo vivere i nostri cambiamenti in totale serenità? Chi le ha scritte queste regole? E soprattutto chi dice che debba essere sempre così? Io non ci sto. Io sono umana. E non voglio essere perfetta. Mi fa schifo la perfezione. E vi dirò, mi annoia anche parecchio”.

La Di Benedetto non è la prima ad apparire al grande pubblico del web senza filtri: lo aveva già fatto (più volte) Aurora Ramazzotti, che senza alcun timore ci ha mostrato l’importanza di far vedere chi (e come) si è realmente, oppure Giulia De Lellis, che sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia ha dato una bella lezione di “skinpositive” ironizzando sui social sulle imperfezioni della sua pelle.

Nel suo post Paola Di Benedetto ha poi aggiunto: “Posto questa foto non per avere consenso popolare, ma perché voglio comunicare davvero con voi. Comunicare con te che in questo momento leggi e ti fai schifo. Perché ti vedi grass*, inadatt*, brutt*, sfigat*. VAI-BENE-ESATTAMENTE-COME-SEI”. E ha concluso scrivendo: “Io comunque mi sento davvero bene anche con questi brufoli in faccia, ho voglia di fare esattamente le stesse cose di sempre strafregandomene altamente se qualche st***o dirà “oddio ma cosa è successo alla faccia della Di Benedetto?!” Gli st***i restano st***i. Per tutti gli altri invece una speranza c’è”.