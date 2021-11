X Factor, come stanno le cose tra Paola Di Benedetto e Tersigni: parla lei

Una carriera in ascesa, quella di Paola Di Benedetto, per la quale ha messo un po’ da parte l’amore. La showgirl è approdata alla guida di Hot Factor dopo un’annata particolarmente proficua e diverse esperienze in radio che hanno messo in luce il suo talento. Ed è proprio grazie a queste sue doti così spiccate che Sky ha deciso di metterla al timone dell’after show che segue la puntata dei Live del talent di Sky Uno.

X Factor, Paola Di Benedetto e Ludovico Tersigni stanno insieme?

L’intesa tra Paola Di Benedetto e il neo-eletto conduttore di X Factor – Ludovico Tersigni – è apparsa tangibile, tanto da scatenare le voci su una possibile relazione tra i due. A smentire queste indiscrezioni è però la diretta interessata che, in un’intervista a Fanpage, ha voluto allontanare ogni rumor che ha riguardato la sua vita privata.

Una scelta ben precisa, la sua, con la quale ha voluto proteggere – forse – il suo rapporto di amicizia con Ludovico Tersigni che è iniziato proprio sul palco del talent. “L’ho conosciuto durante questa stagione di X Factor. Lo considero un bravo professionista”, andando così a mettere a tacere tutte le indiscrezioni, “Sono uscite delle notizie in questi giorni, ma sono fake news”.

La nuova vita e la fine della storia con Federico Rossi

Archiviata la lunga relazione con Federico Rossi dell’ex duo Benji e Fede, Paola Di Benedetto è finita – più volte – nel vortice degli rumors infondati dai quali si è sempre voluta staccare. È accaduto nel caso delle indiscrezioni che l’hanno vista al fianco del ballerino e conduttore Stefano De Martino: “È una fake news, smentisco. Siamo amici, ci conosciamo da diversi anni, ma qualsiasi notizia possa essere uscita è completamente falsa. Nella mia vita è sempre stato messo prima di tutto il fattore gossip, anche se ho fatto e continuo a fare tante altre cose. Credo sia un bisogno delle persone di immedesimarsi nelle storie d’amore altrui anche laddove non c’è niente”.

L’obiettivo di Paola Di Benedetto è incentrato interamente sulla carriera e sulla progressione che potrebbe imprimere alla sua vita professionale: “Al momento non ho un fidanzato. Sono molto assorbita dalla mia attività lavorativa e, ultime parole famose, credo di non avere tempo per un fidanzato ora. Non è ciò che sto cercando in questo preciso momento della mia vita”.

Dopo la lunga relazione con l’artista Federico Rossi, Paola Di Benedetto ha così deciso di prendersi un momento per sé e per il lavoro, che le sta dando delle grandi – e inaspettate – soddisfazioni.