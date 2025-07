Chi è Raoul Bellanova, futuro marito di Paola Di Benedetto

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Raoul Bellanova e Paola Di Benedetto

Calciatore amatissimo su Instagram, Raoul Bellanova è il futuro marito di Paola Di Benedetto. Lo sportivo e la modella si sposeranno presto, coronando così la loro storia d’amore e realizzando il sogno di una famiglia.

Chi è Raoul Bellanova

Classe 2000, Raoul Bellanova è originario di Rho ed è sempre stato appassionato di calcio. Ha coltivato il suo talento nel settore giovanile del Milan, dove si è fatto notare nella Primavera con la guida di Gattuso. Nel gennaio del 2019 poi è stato acquisito dal Bordeaux, debuttando in Ligue 1 nell’agosto dello stesso anno.

Ha militato in numerose squadre, dall’Atalanta al Pescara sino al Cagliari. Nell’estate del 2022 è stato scelto per giocare nell’Inter ed è stato convocato per la prima volta nella Nazionale maggiore, giocando come titolare nella partita Italia-Ecuador. Nel giugno del 2023 è passato al Torino e il 22 agosto 2024 è tornato all’Atalanta con contratto sino al 2029 per 25 milioni di euro.

L’amore di Raoul Bellanova e Paola Di Benedetto

L’amore fra Raoul Bellanova e Paola Di Benedetto è nato due anni fa. La modella in passato ha vissuto un’intensa storia d’amore con Federico Rossi del duo Benji & Fede. La storia d’amore, iniziata nel 2018, è terminata nel 2021.

“In questi tre anni, ci siamo amati tanto e ci sono stati alti e bassi, come in tutte le storie d’amore che si rispettino – aveva spiegato lei in quell’occasione -. Questa volta, però, siamo giunti alla consapevolezza di voler proseguire le nostre vite da soli. Ci teniamo a precisare che non è accaduto nulla di eclatante. Semplicemente con il tempo abbiamo maturato questa decisione. Nessuna mancanza di rispetto, nessun tradimento. Solo una storia d’amore giunta al termine”.

In seguito Paola è stata legata al cantante Rkomi, prima di innamorarsi di Raoul Bellanova. Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, Paola Di Benedetto aveva parlato del suo legame con il calciatore. “Con Raoul ci abbiamo messo del tempo per ma ora posso dire che siamo una squadra fortissima – aveva confidato nel programma -. Mi ha conquistata in modo inaspettato quando mi ha fatto arrivare un mazzo gigante di rose azzurre senza nessun biglietto scritto. Tramite passaparola di amici sono venuta a sapere che i fiori erano da parte sua, l’ho ringraziato su Instagram e quando ci siamo visti è scoccata subito la scintilla”.

Dopo un periodo di crisi, a inizio del 2024, i due si erano allontanati, per poi riavvicinarsi nel maggio dello stesso anno, decisi a dare un’altra chance alla loro relazione. Sino alla proposta di nozze, arrivata a sorpresa e confermata da una foto postata su Instagram in cui la modella sfoggia uno splendido anello di fidanzamento. “Mille volte sì”, ha commentato l’ex gieffina.

Tanti i commenti pieni di affetto, da quelli di Giulia Salemi, che le ha scritto: “Congratulazioni amore”, a quelli di Adriana Volpe che ha svelato: “Sono felicissima per voi”. I due futuri sposi hanno ricevuto poi gli auguri di altri personaggi televisivi come Nicolò Fagioli, Ludovica Pagani e Nilufar Addati. Ora non resta che scoprire quale sarà la data delle nozze del calciatore e della modella.