Paola Di Benedetto si sposa: la proposta di Raoul Bellanova e l’anello da sogno

Gli scatti, tra sorrisi, felicità e un anello da favola, sono stati condivisi su Instagram da Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova: molti si sono congratulati con la coppia, che dovrebbe convolare a nozze presumibilmente nel 2026, come Cristina Chiabotto. Un amore, quello tra Paola e Raoul, che procede a gonfie vele, nonostante la crisi che c'è stata in passato, ampiamente superata.

"Stiamo insieme da due anni. Un po’ di alti e un po’ di bassi. Comunque siamo abbastanza giovani, entrambi, con due caratteri forti. A volte per conoscerci bisogna anche attraversare dei momenti dove non sai l’altro cosa pensa davvero", aveva confessato la Di Benedetto a Verissimo, nello studio di Silvia Toffanin.

Oggi, però, sono una "squadra fortissima". La scintilla tra loro è scoccata quasi subito e con un gesto inaspettato da parte di Bellanova, che le ha fatto recapitare un mazzo di rose azzurre ma senza biglietto. Solo dopo, con il passaparola, la Di Benedetto ha scoperto il mandante e gli ha scritto su Instagram per ringraziarlo. "Devo dire che la scintilla è scoccata subito al primo appuntamento, per quanto mi riguarda è che o ti scocca subito o niente, io sono di pancia".

Un amore che ha superato la crisi

Agli inizi del 2024, la Di Benedetto aveva annunciato e confermato su Instagram la rottura, dopo alcune indiscrezioni legate a un presunto tradimento, smentito da lei stessa: "Ci tenevamo a sottolineare che non c’è stato nessun tradimento, ma abbiamo semplicemente capito che i nostri caratteri e le nostre vite non avrebbero mai trovato un punto d’incontro, e dopo ripetuti tentativi questa decisione è stata inevitabile". Una separazione che, tuttavia, è durata per pochi mesi e che alla fine ha visto la coppia di nuovo insieme. A maggio del 2024 sono infatti tornati insieme e poco più di un anno dopo è arrivata la proposta di matrimonio con annesso anello da sogno con diamante.

Oggi sono più innamorati che mai e sono pronti per il futuro luminoso che li attende. La stessa Di Benedetto aveva spiegato che è logico dover imparare a fidarsi in una relazione. "Devi imparare a fidarti, a trovare quel famoso compromesso di cui si parla nelle relazioni. Noi ci abbiamo messo un po’, però ora mi sento di dire che siamo una squadra fortissima". La coppia si prepara così a scrivere uno dei capitoli più importanti della loro vita insieme, il percorso che li porterà all'altare dicendosi "mille volte sì", proprio come ha scritto la Di Benedetto nel post su Instagram, in cui si nota tutta la loro emozione.