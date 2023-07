Melissa Satta e Matteo Berrettini, dopo Wimbledon amore e carezze in Sardegna

Fonte: IPA Melissa Satta, a “Cannes 2023” il look è maschile e matchy – matchy con Matteo

Sole, cuore e amore: queste le parole evocate dalle immagini del nuovo post Instagram condiviso da Melissa Satta insieme a Matteo Berrettini, nuovo fidanzato con il quale la modella sta trascorrendo una romantica parentesi estiva proprio nella sua terra, la Sardegna.

Dopo essere stati fotografati insieme nei giorni scorsi dai fotografi di Whoopsee, adesso ci pensa la stessa showgirl a condividere sul suo profilo Instagram ufficiale i personalissimi scatti della romantica vacanza in barca in Costa Smeralda insieme alle persone che ama.

Melissa Satta e Matteo Berrettini, i nuovi scatti della vacanza in Sardegna

Anche per il ventisettenne Matteo Berrettini si tratta di un ottimo momento di relax post Wimbledon dopo l’eliminazione agli ottavi di finale contro il vincitore Carlos Alcaraz. Come dicevamo la coppia non è da sola, dato che nei nuovi scatti vediamo comparire anche il piccolo Maddox, il figlio di nove anni della modella avuto con l’ex marito Kevin-Prince Boateng, e l’amica Valentina Marotta.

Se la prima delle nuove foto pubblicate da Melissa Satta mostra la modella da sola e spensierata circondata un mare cristallino, nella seconda immagine vediamo apparire anche il piccolo Maddox. Ma è nelle foto successive, dopo lo scatto sorridente insieme all’amica Valentina Marotta, che fa la sua apparizione il tanto chiacchierato Matteo Berrettini.

Prima i due ragazzi si danno le spalle con un sorriso malizioso, dopo li ritroviamo vicinissimi, lui sorride mentre lei lo accarezza e lo bacia calorosamente sulla guancia. Certamente una vacanza in barca da sogno, e un amore tra i due invidiabile, ormai in corso dallo scorso dicembre 2022.

Satta e Berrettini futuri sposi?

Se le ultime immagini condivise su Instagram da Melissa Satta non lasciano dubbi sulla genuinità della storia d’amore con il tennista romano, allo stesso tempo non tardano ad arrivare le prime critiche pronte a mettere in discussione la loro relazione.

Non tutti, infatti, scommetterebbe sulla durata di questa coppia, soprattutto a seguito del periodo nero vissuto dal tennista dopo il suo infortunio di aprile 2023 che lo ha costretto a una pausa temporanea dal tennis. Eppure eccolo riapparire in forma in occasione del Wimbledon 2023, e allo stesso tempo felice e sereno tra le braccia di Melissa Satta in Costa Smeralda, elementi che spingerebbero i fan a vedere proiettata la loro storia d’amore molto più in là, verso appunto un ipotetico matrimonio.

Parliamo nel dettaglio di una indiscrezione emersa per la prima volta dal settimanale Di Più Tv, quello che avrebbe raccontato di un’ipotetica, ma non improbabile, proposta di nozze da parte del tennista alla modella sarda.

Niente di impossibile se pensiamo che l’ex velina di Striscia la notizia ha già conosciuto i genitori del fidanzato, mentre il ventisettenne romano sembra aver instaurato un ottimo rapporto con il piccolo Maddox, bambino con il quale il tennista appare sempre affettuoso e amorevole.

Se a questo aggiungiamo anche la romantica vacanza di questi giorni in Sardegna, e la momentanea assenza del nome di Berrettini nei prossimi tornei di tennis, potrebbe trattarsi davvero del periodo migliore per iniziare a progettare nuovi piani per un futuro insieme, magari proprio da marito e moglie.

Per scoprirlo con certezza non ci rimane che attendere l’arrivo di nuovi risvolti, magari a partire proprio dai prossimi indizi e foto che Melissa Satta potrebbe condividere sul suo profilo Instagram ufficiale.