“Mai più sportivi” ma Melissa Satta ci ricasca con Berrettini: perché era finita con Boateng

Fonte: IPA Melissa Satta è felice con Matteo Berrettini, il racconto del loro amore e la risposta agli hater

Melissa Satta e Matteo Berrettini sono una delle coppie più chiacchierate del momento. I due hanno subito attirato l’attenzione dei paparazzi e dei fan, così si è passati rapidamente dai primi avvistamenti a una storia d’amore vissuta alla luce del giorno e, purtroppo per loro, sotto il tiro degli obiettivi dei fotografi.

Si era ripromessa di stare alla larga dagli sportivi ma il cuore ha ceduto ancora una volta. Non si pente affatto della scelta, anche se ciò comporta avere a che fare con un gran numero di hater, che per assurdo la considerano responsabile del periodo negativo del nuovo compagno in campo.

Ma perché niente più sportivi in amore? In passato la ricordiamo al fianco di Christian Vieri ma soprattutto insieme con Kevin-Prince Boateng, padre di suo figlio Maddox e suo ex marito. Tante le voci su di loro ma, a distanza di tre anni, perché si sono lasciati.

Melissa Satta e Boateng perché si sono lasciati

La relazione con Christian Vieri, ben noto latin lover del mondo del calcio, è terminata nel 2011, anno in cui Melissa Satta e Kevin-Prince Boateng iniziano a frequentarsi. Un grande amore, il loro, coronato nel 2014 dalla nascita di Maddox, il loro primo e unico figlio. Il piccolo è venuto al mondo a Düsseldorf, in Germania, e due anni dopo ha visto i suoi genitori sposarsi a Porto Cervo.

Era il 25 giugno 2016 e purtroppo le nozze sono durate soltanto fino al gennaio 2019, quando hanno annunciato la separazione, per poi divorziare ufficialmente nel dicembre 2020.

Una ferita al cuore difficile da rimarginare, ed ecco perché Melissa Satta aveva promesso a se stessa: “Mai più sportivi”. Viene però da chiedersi i motivi della rottura con il padre di suo figlio Maddox. Il gossip si è scatenato al tempo ma, a distanza di anni, la verità è saltata fuori per bocca dei diretti interessati.

A gennaio 2022, tre anni dopo la separazione, la modella e conduttrice ha spiegato d’essersi ripresa ma d’aver subito un colpo molto duro, perché quell’addio non era stata una sua scelta: “Non me l’aspettavo”.

In molti hanno ipotizzato un tradimento ma alcuni mesi dopo è stato proprio Boateng a parlare di quell’addio: “Voglio che la gente smetta di pensare che l’ho tradita con Valentina (Fradegrada, sua attuale terza moglie, ndr). Non sono un tipo d’uomo che lascia una donna per un’altra. Era un periodo difficile e ho deciso io di separarmi. Non stavo bene e volevo ritrovarmi. In dieci anni di matrimonio accadono tante cose ed eravamo a un punto di infelicità di non ritorno”.

Melissa Satta, Berrettini e un nuovo figlio

Oggi Melissa Satta ha ritrovato il sorriso ed è tutto merito di Matteo Berrettini. Il tennista è più giovane di lei di 10 anni e la conduttrice lo definisce molto romantico, nei grandi gesti e nelle piccole attenzioni.

Per la prima volta ha deciso di raccontare questa nuova relazione, già sulla bocca di tutti, in un’intervista a Vanity Fair. Si è ritrovata a dover gestire delle folli accuse da parte di svariati hater, che la reputano responsabile dell’andamento non eccelso dello sportivo nell’ultimo periodo: “Devo davvero rispondere? Si è infortunato nello stesso punto del 2021, quando neanche lo conoscevo”.

La storia tra la Satta e Berrettini è iniziata fuori dall’Italia, precisamente a Miami, dove si sono ritrovati faccia a faccia durante una cena tra amici. Non è stato facile inizialmente mantenere viva la fiamma, considerando come lei viva a Milano e lui professionalmente sia impegnato a Montecarlo.

Viviamo però nel 2023 e così si sono dati anima e corpo alle chat, conoscendosi a fondo e vedendosi quando possibile. Hanno intenzioni serie, come dimostra il fatto che entrambi si siano presentati alle rispettive famiglie. Impossibile per la Satta escludere suo figlio Maddox dall’equazione: “Lui fa parte della mia vita a 360 gradi. Il nostro rapporto si basa sulla sincerità totale e non potevo nascondergli questa relazione”.

Molto provata dal divorzio con Boateng, si era ripromessa di stare alla larga dagli sportivi. Il suo ex, Mattia Rivelli, era un imprenditore per nulla famoso. Alla fine, però, dopo questo addio nel 2021, ci è ricascata, e ora non esclude nulla, neanche l’ipotesi di un secondo figlio: “Sono pronta a tutto, ma diciamo che stiamo andando un po’ troppo avanti. Ora ci viviamo noi”.